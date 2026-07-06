Hideo Kojima säger att Sonys beslut att slopa fysiska spel är "skrämmande" – varnar för att du "inte kommer att äga datan"

Hideo Kojima har kommenterat Sonys beslut att sluta tillverka fysiska PlayStation-spel

Han säger att han är "väldigt ledsen" över beskedet och oroar sig för vad det innebär för ägandet av spel

Han varnar för en framtid där spel enbart streamas: "Något företag kommer att äga servern och säga: "Du får tillgång mot en viss månadsavgift."

Den välkände spelskaparen Hideo Kojima har sagt att han är "väldigt ledsen" över Sonys besked om att företaget planerar att upphöra med tillverkningen av fysiska PlayStation-skivor från och med januari 2028. Under ett framträdande på Il Cinema in Piazza-festivalen i Rom berättade Kojima att beskedet berörde honom personligen.

"Jag är väldigt ledsen över det, eftersom jag växte upp med fysiska medier."

Han nämnde också att han fortfarande samlar på Blu-ray-skivor och DVD-filmer.

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– Spel är lite annorlunda eftersom du laddar ner dem till hårddisken, så datan finns kvar på din egen hårdvara, fortsatte han. – Men om spel går över till streaming i framtiden kommer även det att försvinna. Det fungerar som filmtjänster som Netflix eller Amazon. Det finns en server någonstans och det enda du har är tillgång till innehållet. När du gör det strömmas datan från servern.

Kojima uttryckte samtidigt oro över en framtid där allt fler former av media enbart erbjuds via prenumerationstjänster redan från början, vilket skulle innebära att användare inte längre kan äga sina favoritspel eller filmer utan i stället måste betala en månadsavgift för att få tillgång till dem.

"Om det händer kommer jag inte att äga datan. Något företag kommer att äga servern och säga: 'du får tillgång till innehållet mot en viss månadsavgift' [...] och det är fullt möjligt att datan en dag slutar distribueras."

Han fortsatte: "När det händer kommer jag inte längre kunna se mina favoritfilmer eller spela mina favoritspel. Det är det som är skrämmande."

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Kommentarerna kommer samtidigt som många PlayStation-fans fortfarande försöker smälta Sonys besked om att företaget ska avsluta produktionen av fysiska spel. Beslutet har mötts av omfattande kritik, men det verkar osannolikt att Sony kommer att ändra sig. Den historiska PlayStation-fabriken, där omkring 24 miljarder spelskivor har tillverkats, håller redan på att byggas om till ett laboratorium för mikrooptik i takt med att skivproduktionen avvecklas.