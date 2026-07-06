Spiludvikler advarer efter Sonys beslutning om at droppe fysiske spil: "Man kommer ikke til at eje dataene"

Hideo Kojima har kommenteret Sonys beslutning om at indstille produktionen af fysiske PlayStation-spil

Han siger, at han er »meget ked af« nyheden og er bekymret for, hvad det betyder for ejerskabet af spil

Han advarer mod en fremtid, hvor spil udelukkende streames: »Et eller andet firma vil eje serveren og sige: »Du får adgang mod et bestemt månedligt gebyr.««

Den kendte spiludvikler Hideo Kojima har udtalt, at han er »meget ked af« Sonys meddelelse om, at virksomheden planlægger at indstille produktionen af fysiske PlayStation-diske fra og med januar 2028. Under et event på Il Cinema in Piazza-festivalen i Rom fortalte Kojima, at meddelelsen berørte ham personligt.

»Jeg er meget ked af det, fordi jeg voksede op med fysiske medier.«

Han nævnte også, at han stadig samler på Blu-ray-diske og DVD-film.

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– Spil er lidt anderledes, fordi man downloader dem til harddisken, så dataene forbliver på ens egen hardware, fortsatte han. – Men hvis spil i fremtiden går over til streaming, vil også det forsvinde. Det fungerer som filmtjenester som Netflix eller Amazon. Der er en server et eller andet sted, og det eneste, man har, er adgang til indholdet. Når man bruger det, streames dataene fra serveren.

Kojima udtrykte samtidig bekymring over en fremtid, hvor stadig flere former for medier udelukkende tilbydes via abonnementstjenester lige fra starten, hvilket ville betyde, at brugerne ikke længere kan eje deres yndlingsspil eller -film, men i stedet skal betale et månedligt gebyr for at få adgang til dem.

»Hvis det sker, vil jeg ikke eje dataene. Et eller andet firma vil eje serveren og sige: ’Du får adgang til indholdet mod et bestemt månedligt gebyr’ [...] og det er fuldt ud muligt, at dataene en dag ikke længere distribueres.«

Han fortsatte: »Når det sker, vil jeg ikke længere kunne se mine yndlingsfilm eller spille mine yndlingsspil. Det er det, der er skræmmende.«

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Kommentarerne kommer på et tidspunkt, hvor mange PlayStation-fans stadig forsøger at fordøje Sonys meddelelse om, at virksomheden vil indstille produktionen af fysiske spil. Beslutningen er blevet mødt med omfattende kritik, men det virker usandsynligt, at Sony vil ombestemme sig. Den historiske PlayStation-fabrik, hvor omkring 24 milliarder spildiske er blevet fremstillet, er allerede ved at blive ombygget til et laboratorium for mikrooptik, i takt med at diskproduktionen afvikles.