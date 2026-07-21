Fallout 3 og New Vegas får remastered-versioner – og Bethesda lover flere opdateringer til Starfield

Bethesda Game Studios har offentliggjort en stor opdatering

Selskabet bekræfter to Fallout-remasters og fortsat support til Starfield

Udvikleren samarbejder også med Obsidian Entertainment om et nyt Fallout-spil

Bethesda Game Studios har netop præsenteret en stor opdatering og bekræfter, at studiet vil fortsætte med at støtte Starfield, samtidig med at det arbejder på remasterede versioner af både Fallout 3 og Fallout: New Vegas.

»Vi elsker at skabe disse verdener lige så meget, som I elsker at spille i dem. I dag vil vi gerne dele, hvad der nu venter os,« indleder Bethesda sit seneste indlæg på virksomhedens hjemmeside.

Virksomheden tilføjer, at man »investerer mere i de verdener, som spillerne elsker« – men hvad betyder det egentlig?

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Først og fremmest meddeler udvikleren, at Starfield fra 2023 fortsat vil modtage opdateringer og support i det kommende år. Blandt andet med forbedringer af spilmekanikken, nye historier og flere opdateringer.

Den populære Fallout-serie får også stor opmærksomhed. Fallout 5 er i øjeblikket under udvikling, men beskrives stadig som et langsigtet projekt, der befinder sig i et tidligt udviklingsstadium og som nok ligger mange år ude i fremtiden.

I mellemtiden vil gamere kunne vende tilbage til verdenerne i både Fallout 3 og Fallout: New Vegas i de nyligt annoncerede remastered-versioner.

Der er endnu ingen oplysninger om, hvornår de udkommer, men vi formoder, at det ikke vil tage alt for langt tid – især remastered-versionen af Fallout 3, som der har været rygter om i flere år.

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Indlægget bekræfter også, at Bethesda samarbejder med New Vegas-udvikleren Obsidian Entertainment om »et nyt Fallout-projekt«. Det er sandsynligvis den efterfølger til New Vegas, der blev omtalt i nyheder tidligere på måneden, hvor det blev oplyst, at de to studier samarbejder om et nyt spil.

Bethesda nævner også det kommende rollespil The Elder Scrolls 6, som beskrives som studiets »vigtigste udviklingsfokus lige nu«. Som forventet nævner de dog ingen udgivelsesdato, og spillet vil sandsynligvis først blive lanceret om fem års tid.

(Image credit: Future)

Det sker lidt over en uge efter, at Microsoft meddelte, at Xbox, som er Bethesdas moderselskab, vil gennemgå den »mest omfattende omstrukturering« i løbet af de kommende måneder.

I en e-mail til Xbox’ medarbejdere skrev administrerende direktør Asha Sharma, at omstruktureringen ganske vist vil blive »smertefuld«, men at den samtidig gør det muligt for virksomheden at fokusere på »projekter med højere prioritet« inden for Activision, Bethesda, King, Mojang og Xbox Game Studios – en strategi, der allerede kan mærkes gennem de spil, Bethesda netop har annonceret.

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