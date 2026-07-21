Fallout 3 og New Vegas får remastrede versjoner – og Bethesda lover mer støtte for Starfield

Bethesda Game Studios har delt en stor oppdatering

Selskapet bekrefter to Fallout-remastere og fortsatt støtte for Starfield

Utvikleren samarbeider også med Obsidian Entertainment om et nytt Fallout-spill

Bethesda Game Studios har nettopp kunngjort en større oppdatering, som bekrefter at studioet vil fortsette å støtte Starfield, samtidig som de også jobber med remastrede versjoner av både Fallout 3 og Fallout: New Vegas.

«Vi elsker å skape disse verdenene like mye som dere elsker å spille dem. I dag vil vi dele hva som kommer videre», begynner Bethesda sitt siste innlegg på selskapets nettside.

Selskapet legger til at de «investerer mer i verdenene som spillerne elsker» – men hva betyr det egentlig?

Latest Videos From Watch full video here:

Først og fremst kunngjorde utvikleren at Starfield vil fortsette å motta oppdateringer og støtte gjennom det kommende året, med forbedringer av spillmekanikken, nytt historieinnhold og ytterligere oppdateringer.

Den populære Fallout-serien får også mye oppmerksomhet. Fallout 5 er for tiden under utvikling, men beskrives fortsatt som et langsiktig prosjekt som er i de tidlige stadiene av utviklingen og sannsynligvis er mange år unna.

I mellomtiden vil spillere kunne vende tilbake til verdenene i både Fallout 3 og Fallout: New Vegas gjennom de nylig annonserte remastrede versjonene.

Det er ennå ikke sagt noe om når de blir utgitt, men vi mistenker at de ikke er langt unna – spesielt Fallout 3-remasteren, som det har gått rykter om i årevis.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Innlegget bekrefter også at Bethesda samarbeider med New Vegas-utvikleren Obsidian Entertainment om «et nytt Fallout-prosjekt». Det er sannsynligvis oppfølgeren til New Vegas, som ble nevnt i rapporter tidligere denne måneden om at de to studioene samarbeidet om et nytt spill.

Bethesda nevner også det kommende rollespillet The Elder Scrolls 6, som beskrives som studioets «hovedfokus for utvikling akkurat nå». Som forventet ble det ikke angitt noen utgivelsesdato, og spillet er sannsynligvis fortsatt omtrent fem år unna.

(Image credit: Future)

Alt dette kommer litt over en uke etter at Microsoft kunngjorde at Xbox, Bethesdas morselskap, ville gjennomgå den «mest omfattende omstruktureringen» i selskapets historie. Totalt 3200 jobber ventes å bli kuttet i løpet av de kommende månedene.

I en e-post til Xbox-ansatte skrev administrerende direktør Asha Sharma at selv om omstruktureringen vil være «smertefull», vil den også tillate selskapet å fokusere på «prosjekter med høyere prioritet» på tvers av Activision, Bethesda, King, Mojang og Xbox Game Studios – en strategi som allerede er tydelig i de store spillkunngjøringene som nå ble gjort.

Følg TechRadar på Google News og legg oss til som en foretrukket kilde for å få våre ekspertnyheter, tester og analyser direkte i feeden din.