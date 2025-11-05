Nintendo Switch 2 slår salgsrekord – 5,54 millioner solgte enheter i siste kvartal

Nintendo har offentliggjort sine nyeste salgstall for Switch 2

Konsollen fortsetter å selge sterkt i sitt andre kvartal på markedet

Den har allerede slått det tidlige salgstempoet til PlayStation 5

Nintendo Switch 2 fortsetter å fly av butikkhyllene, og Nintendo hever nå salgsprognosen sin før julehandelen.

Ifølge selskapets seneste økonomiske rapport ble det solgt 4,54 millioner Switch 2-enheter i andre kvartal av regnskapsåret 2026 – det vil si i løpet av juli, august og september 2025.

Dette betyr at totalt 10,36 millioner Nintendo Switch 2-enheter er solgt frem til 30. september 2025 – et imponerende tall med tanke på at konsollen bare har vært på markedet i fire måneder.

De nye tallene plasserer Switch 2 godt foran Sonys PlayStation 5, som solgte 3,3 millioner enheter i samme periode i livssyklusen.

«Basert på salgsresultater i første halvdel av regnskapsåret og forventet utvikling fremover, har vi gjort justeringer i vår økonomiske veiledning, inkludert en revisjon av prognosen for salgsvolum for hele året», kunngjorde Nintendo – og bekreftet at Switch 2 selger enda bedre enn forventet.

Nintendo bekreftet også at den opprinnelige Nintendo Switch nå har nådd 154,01 millioner solgte enheter per 30. september 2025. Det betyr at den nesten har forbigått Nintendo DS, som fortsatt er Nintendos mest solgte konsoll gjennom tidene med 154,02 millioner solgte enheter.

Faktisk kan Switch-serien til og med ha en sjanse til å ta over tronen fra PlayStation 2, som fortsatt er verdens mest solgte spillkonsoll med 160,63 millioner enheter, ifølge Sonys siste tall – noe som kan endre seg når vi går inn i årets Black Friday-periode.