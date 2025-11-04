Nintendo Switch 2 slår försäljningsrekord – 5,54 miljoner sålda enheter under senaste kvartalet

Köp Nintendo Switch idag Amazon har alla de senaste Nintendo Switch-konsolerna tillsammans med ett stort sortiment av spel och tillbehör till rekordlåga priser – kolla in hela deras sortiment här.

Nintendo har släppt sina senaste försäljningssiffror för Switch 2

Konsolen säljer fortsatt starkt under sitt andra kvartal på marknaden

Den har redan slagit PlayStation 5:s tidiga försäljningstempo

Nintendo Switch 2 fortsätter att flyga av butikshyllorna, och Nintendo höjer nu sin försäljningsprognos inför julhandeln.

Enligt företagets senaste finansiella rapport såldes 4,54 miljoner Switch 2-enheter under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2026 – det vill säga under juli, augusti och september 2025.

Det innebär att totalt 10,36 miljoner Nintendo Switch 2 har sålts fram till 30 september 2025 – en imponerande siffra med tanke på att konsolen bara funnits ute på marknaden i fyra månader.

De nya siffrorna placerar Switch 2 klart före Sonys PlayStation 5, som sålde 3,3 miljoner enheter under motsvarande period i sin livscykel.

”Baserat på försäljningsresultaten under första halvan av räkenskapsåret och den förväntade utvecklingen framöver, har vi gjort justeringar i vår finansiella prognos, inklusive en revidering av helårsprognosen för försäljningsvolymen”, meddelade Nintendo – vilket bekräftar att Switch 2 säljer ännu bättre än väntat.

Nintendo bekräftade också att den ursprungliga Nintendo Switch nu har nått 154,01 miljoner sålda enheter per den 30 september 2025. Det betyder att den nästan har gått om Nintendo DS, som fortfarande är Nintendos bäst säljande konsol någonsin med 154,02 miljoner sålda exemplar.

Faktum är att Switch-serien till och med kan ha chans att ta över tronen från PlayStation 2, som fortfarande är världens mest sålda spelkonsol med 160,63 miljoner enheter, enligt Sonys senaste uppgifter – något som kan komma att förändras när vi går in i årets Black Friday-period.