Trots tidiga leveransproblem har nu över 80,2 miljoner PS5-enheter sålts
Men den ligger fortfarande efter PS4.
- PlayStation 5 har passerat 80 miljoner sålda enheter
- 18,5 miljoner såldes under räkenskapsåret 2024
- Försäljningen ligger fortfarande något efter siffrorna för PS4
PlayStation 5 har nått en ny försäljningsmilstolpe, med över 80 miljoner sålda enheter sedan lanseringen.
Siffrorna kommer från Sonys senaste kvartalsrapport, som ger detaljerad försäljningsdata för PS5. Under räkenskapsåret 2024, som sträcker sig från april till mars, såldes 18,5 miljoner enheter.
Ytterligare 2,5 miljoner såldes under det första kvartalet 2025, från april till juni. Genom att summera siffrorna från tidigare rapporter framgår att PS5 hittills har sålt mer än 80,2 miljoner enheter.
Räkenskapsår (april-mars)
Sålda PS5-enheter (miljoner)
Totalt sålda PS5-enheter (miljoner)
2020
7,8
7,8
2021
11,5
19,3
2022
19,1
38,4
2023
20,8
58,2
2024
18,5
77,7
2025 (Q1 enbart)
2,5
80,2
Dessa siffror avser så kallad ”sell-in” snarare än ”sell-through”. Sell-in betyder enheter som Sony sålt till distributörer eller återförsäljare, medan sell-through syftar på antalet som faktiskt köpts av konsumenter.
Totalt stiger siffran till 80,3 miljoner om man utgår från datan på Sonys Business Data & Sales-webbplats. Där anges att 20,9 miljoner enheter såldes 2023, istället för 20,8 miljoner som står i de finansiella rapporterna, vilket höjer totalsumman något.
Trots framgången ligger PS5 fortfarande något efter PlayStation 4, som sålde 82,3 miljoner enheter under samma tidsperiod efter lanseringen.
Räkenskapsår (april-mars)
Sålda PS4-enehter (miljoner)
Totalt sålda PS4-enheter (miljoner)
2013
7,6
7,6
2014
14,8
22,4
2015
17,7
40,1
2016
20
60,1
2017
19
79,1
2018 (Q1 enbart)
3,2
82,3
Men med tanke på de svåra omständigheterna vid PS5:s lansering – från covid-19-pandemin och brist på halvledare till hög efterfrågan och återförsäljare som köpte upp lager – är resultatet starkt.
Med det efterlängtade Grand Theft Auto 6 på väg nästa år verkar det nästan oundvikligt att PS5 så småningom kommer att gå om PS4 i försäljningsstatistiken.
