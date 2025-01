Xbox-spel kommer till Nintendo Switch 2, enligt Phil Spencer

Microsoft Gaming-chefen Phil Spencer vill jobba på Nintendo Switch 2-stöd

Han avslöjade också att han gratulerade Nintendo-chefen Shuntaro Furukawa efter konsolens avslöjande

Detta innebär sannolikt att fler Xbox-franchises kommer till Nintendo-plattformar

Vi har en god nyhet för alla gamers som spelar på flera plattformar: Xbox ser ut att satsa helhjärtat på att stödja Nintendo Switch 2. Detta kommer från Microsoft Gaming-chefen Phil Spencer, som nyligen var med i Gamertag Radio-podden.

Spencer berättade att han har en "spel-först, inte plattform-först" mentalitet, men förtydligade snabbt att Xbox-hårdvara fortfarande är "grundläggande för vad Xbox är" och kommer att fortsätta vara viktig. Han tillade att han inte är ett fan av att “försöka hålla spelen borta från andra plattformar”.

Han avslöjade också att han hade skickat ett meddelande till Nintendo-chefen Shuntaro Furukawa efter konsolens avslöjande, där han gav ett stort “grattis”. Spencer sa att han är ett fan av Nintendos innovation och alltid kommer att “hylla de steg de tar”. Han tillade även att han “ser fram emot att stödja dem med de spel vi har”.

Dessa ord borde inte komma som någon större överraskning, eftersom de sammanfaller med Xbox bredare satsning på multiplattform. Originalet Nintendo Switch är redan hem för flera Microsoft-spel, inklusive Minecraft, Ori and the Blind Forest och uppföljaren Ori and the Will of the Wisps. Dessa spel fick sällskap av Pentiment och Grounded, efter att Phil Spencer i februari 2024 meddelade att fler spel skulle komma till andra plattformar.

Vilka spel som kommer till Nintendo Switch 2 är fortfarande oklart. Vi vet att minst ett Call of Duty-spel är mycket sannolikt, eftersom Microsoft i februari 2023 gjorde ett juridiskt bindande tioårigt åtagande att föra franchisen till Nintendo-plattformar. Stora Xbox-franchises som Halo, Gears of War och Forza Horizon verkar också vara självklara val att ta klivet, men vi får vänta och se vad Microsoft har planerat.

