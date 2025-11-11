Ghost of Yōtei sålde över 3,3 miljoner exemplar sin första månad – Sony beskriver uppföljaren som en “stor succé”

Atsus äventyr blev uppenbarligen en favorit bland spelarna.

Atsu står och tittar upp mot en enorm bergstopp.
(Foto: Sucker Punch)
  • Sony har släppt sin senaste kvartalsrapport
  • Ghost of Yōtei har sålt över 3,3 miljoner exemplar globalt efter bara en månad på marknaden
  • Sony beskriver uppföljaren som en "stor succé – precis som sin föregångare"

Detta bekräftar den starka försäljningsstart som The Game Business rapporterade den 14 oktober 2025, då spelet redan hade den bästa lanseringen för ett förstapartsspel sedan Marvel’s Spider-Man 2 år 2023.

Oni Grenadier

(Image credit: Sucker Punch)

Även om Ghost of Yōtei fortfarande är ett relativt nytt spel vet vi redan att det kommer få framtida DLC i form av Ghost of Yōtei: Legends någon gång under 2026. Det handlar om ett multiplayer-läge, likt det som släpptes efter Ghost of Tsushima, med tvåspelaruppdrag och fyrspelarbaserade överlevnadsmatcher.

Den här gången får vi spela som en av fyra karaktärsklasser och ta oss an demoniska, gigantiska versioner av medlemmarna i Yōtei Six, tillsammans med en rad nya fiender som slåss vid deras sida.

