Ghost of Yōtei sålde över 3,3 miljoner exemplar sin första månad – Sony beskriver uppföljaren som en “stor succé”

Sony har släppt sin senaste kvartalsrapport

Ghost of Yōtei har sålt över 3,3 miljoner exemplar globalt efter bara en månad på marknaden

Sony beskriver uppföljaren som en "stor succé – precis som sin föregångare"

Sony har släppt sin senaste Q2 2025-rapport, där det framgår att Ghost of Yōtei sålde över 3,3 miljoner exemplar globalt redan under sin första månad efter lansering. I presentationen, som nu finns tillgänglig offentligt online, noteras att uppföljaren till Ghost of Tsushima är en “stor succé, precis som sin föregångare”.

Detta bekräftar den starka försäljningsstart som The Game Business rapporterade den 14 oktober 2025, då spelet redan hade den bästa lanseringen för ett förstapartsspel sedan Marvel’s Spider-Man 2 år 2023.

Ghost of Yōtei har därmed haft en bättre start än Helldivers 2, Concord, Astro Bot och Death Stranding 2: On the Beach, och de senaste siffrorna placerar spelet i nivå med försäljningstakten för sin föregångare. Ghost of Tsushima sålde som jämförelse 5 miljoner exemplar på 118 dagar, vilket då var Sonys starkaste förstapartslansering. Vi får dock vänta in fler försäljningssiffror för att kunna jämföra de två spelen direkt.

(Image credit: Sucker Punch)

Även om Ghost of Yōtei fortfarande är ett relativt nytt spel vet vi redan att det kommer få framtida DLC i form av Ghost of Yōtei: Legends någon gång under 2026. Det handlar om ett multiplayer-läge, likt det som släpptes efter Ghost of Tsushima, med tvåspelaruppdrag och fyrspelarbaserade överlevnadsmatcher.

Den här gången får vi spela som en av fyra karaktärsklasser och ta oss an demoniska, gigantiska versioner av medlemmarna i Yōtei Six, tillsammans med en rad nya fiender som slåss vid deras sida.