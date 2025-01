Xbox-spill kommer til Nintendo Switch 2, ifølge Phil Spencer

Microsoft Gaming-sjefen Phil Spencer ønsker å jobbe med Nintendo Switch 2-støtte

Han avslørte også at han gratulerte Nintendo-sjef Shuntaro Furukawa etter avdukingen av konsollen.

Dette betyr sannsynligvis at flere Xbox-franchiser kommer til Nintendo-plattformer

Vi har en god nyhet til alle gamere som spiller på flere plattformer: Xbox ser ut til å være fullt ut forpliktet til å støtte Nintendo Switch 2. Dette kommer fra Microsoft Gaming-sjef Phil Spencer, som nylig dukket opp på Gamertag Radio-podcasten.

Spencer fortalte at han har en mentalitet som setter «spill først, ikke plattform først», men var rask med å avklare at Xbox-maskinvare fortsatt er «grunnleggende for hva Xbox er» og vil fortsette å være viktig. Han la til at han ikke er en tilhenger av «å prøve å holde spill utenfor andre plattformer».

Han avslørte også at han hadde sendt en melding til Nintendo-sjef Shuntaro Furukawa etter avdukingen av konsollen og gratulert ham hjertelig. Spencer sa at han er en fan av Nintendos innovasjon og vil alltid «applaudere trinnene de tar». Han la også til at han «ser frem til å støtte dem med spillene vi har».

Disse ordene burde ikke komme som en stor overraskelse, siden de sammenfaller med Xbox' bredere satsing på flere plattformer. Den opprinnelige Nintendo Switch kan allerede håndtere flere Microsoft-spill, inkludert Minecraft, Ori and the Blind Forest og oppfølgeren Ori and the Will of the Wisps. Disse spillene fikk selskap av Pentiment og Grounded, etter at Phil Spencer i februar 2024 kunngjorde at flere spill ville komme til andre plattformer.

Det er fortsatt uklart hvilke spill som kommer til Nintendo Switch 2. Vi vet at minst ett Call of Duty-spill er svært sannsynlig, siden Microsoft i februar 2023 ga en juridisk bindende tiårs forpliktelse for å bringe franchisen til Nintendo-plattformer. Store Xbox-franchiser som Halo, Gears of War og Forza Horizon virker også som opplagte valg for å ta skrittet fullt ut, men vi må vente og se hva Microsoft har planlagt.

