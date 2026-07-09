Skaperne av New Vegas jobber med et nytt Fallout-spill
Avowed 2 er blitt lagt ned som en del av Xbox' store omstrukturering.
- Obsidian Entertainment har skrotet oppfølgeren til Avowed og jobber angivelig med et nytt Fallout-spill.
- Spillet ledes av Joshua Sawyer, hoveddesigner og prosjektleder for Fallout: New Vegas.
- Beslutningen er en del av Microsofts bredere restrukturering av Xbox.
Obsidian Entertainment jobber angivelig med et nytt Fallout-spill etter at planene om en oppfølger til Avowed ble lagt på is som en del av Microsofts nye Xbox-strategi.
Opplysnignene kommer fra Bloomberg, som melder at en oppfølger til Avowed og flere andre ennå ikke annonserte prosjekter tidligere var studioets topprioritet. Nå vil fokuset i stedet være på et nytt Fallout-spill, ledet av Joshua Sawyer – hoveddesigner og prosjektleder for Fallout: New Vegas – i samarbeid med Bethesda.
Sawyer jobbet tidligere med et annet rollespill med klare likheter til Fallout, men det er uklart hvilket prosjekt det var.
Selv om Avowed 2 er lagt på is, vil et lite team fortsette å jobbe med prosjektet dersom det skulle bli gjenopplivet i fremtiden. Foreløpig er imidlertid Fallout øverst på prioriteringslisten.
Rapporten kommer i forbindelse med Microsofts omfattende «omstart» av Xbox, som nylig førte til tusenvis av oppsigelser, der rundt 1600 ansatte forlot selskapet umiddelbart. Ifølge Bloomberg var planen å gi ut Avowed 2 innen neste år, men Xbox-sjef Asha Sharma mente ikke prosjektet passet inn i selskapets nye strategi.
Bloomberg oppgir også at omtrent en fjerdedel av Obsidian ble rammet av kuttene. Nettstedet Game File rapporterer at en WARN-melding i California viser at totalt 52 personer ble permittert – 43 fra Obsidians kontor i California og ni eksterne ansatte bosatt i staten.
Obsidian, som ble kjøpt opp av Microsoft i 2018, ga ut tre spill i 2025: Avowed, The Outer Worlds 2 og Grounded 2. Bloomberg oppgir at studioet vil fortsette å utvikle nytt innhold til de to sistnevnte spillene.
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Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple.
- Demi WilliamsContributor