Skaparna av New Vegas arbetar på ett nytt Fallout-spel

Obsidian Entertainment har skrotat uppföljaren till Avowed och arbetar nu enligt uppgifter på ett nytt Fallout-spel

Spelet leds av Joshua Sawyer, huvuddesigner och projektledare för Fallout: New Vegas

Beslutet är en del av Microsofts omfattande omstrukturering av Xbox

Obsidian Entertainment uppges arbeta på ett nytt Fallout-spel efter att planerna på en uppföljare till Avowed lagts ner som en del av Microsofts nya strategi för Xbox.

Uppgifterna kommer från Bloomberg, som rapporterar att en uppföljare till Avowed och flera andra ännu ej tillkännagivna projekt tidigare var studions högsta prioritet. Nu ska fokus i stället ligga på ett nytt Fallout-spel, lett av Joshua Sawyer – huvuddesigner och projektledare för Fallout: New Vegas – i samarbete med Bethesda.

Sawyer arbetade tidigare på ett annat rollspel med tydliga likheter med Fallout, men det är oklart vilket projekt det rörde sig om.

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Även om Avowed 2 har lagts ner kommer ett mindre team att fortsätta arbeta med projektet om det skulle återupplivas i framtiden. För tillfället är det dock Fallout som står högst på prioriteringslistan.

Rapporten kommer i samband med Microsofts omfattande "omstart" av Xbox, som nyligen ledde till tusentals uppsägningar, där omkring 1 600 anställda fick lämna företaget omedelbart. Enligt Bloomberg var planen att presentera Avowed 2 inom det kommande året, men Xbox-chefen Asha Sharma ansåg inte att projektet passade in i företagets nya strategi.

Bloomberg uppger också att omkring en fjärdedel av Obsidian påverkades av nedskärningarna. Sajten Game File rapporterar att en WARN-anmälan i Kalifornien visar att totalt 52 personer sades upp – 43 från Obsidians kontor i Kalifornien och nio distansanställda bosatta i delstaten.

Obsidian, som köptes upp av Microsoft 2018, släppte tre spel under 2025: Avowed, The Outer Worlds 2 och Grounded 2. Bloomberg uppger att studion kommer att fortsätta utveckla nytt innehåll till de två sistnämnda spelen.

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