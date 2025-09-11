Omfattende Nintendo Direct bekreftet denne uken – slik ser du den live

Nintendo har offisielt bekreftet den neste Nintendo Direct-presentasjonen.

Den varer omtrent en time og fokuserer på kommende Switch- og Switch 2-utgivelser.

Følg med 12. september for å se den live.

Nintendo har bekreftet at deres neste (og lenge omtalte) Nintendo Direct-presentasjon vil finne sted denne uken.

Presentasjonen kan sees direkte 12. september kl. 15.00 norsk tid, og du kan se den på Nintendos YouTube-kanale.

"Bli med oss ​​12. september kl. 06.00 PT for en Nintendo Direct!" står det i YouTube-videobeskrivelsen. "Følg med for omtrent 60 minutter med informasjon om kommende Nintendo Switch 2 og Nintendo Switch-spill."

Det som er spesielt bemerkelsesverdig her er lengden på den kommende Nintendo Direct. Mens den første Switch 2 Direct i april også varte i en time, varer 'store' Directs som denne vanligvis rundt 40–45 minutter. Dette betyr forhåpentligvis at Nintendo og deres tredjepartspartnere har mye å vise frem på fredag.

Når det gjelder hva som blir med i presentasjonen, kan vi aldri være helt sikre, men vi kan komme med noen kvalifiserte gjetninger. En trailer med utgivelsesdato for Metroid Prime 4: Beyond virker sikker, med tanke på den planlagte lanseringen i 2025. Og det samme gjelder Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

Oppdateringer og nedlastbart innhold (DLC) for titler som Mario Kart World og Donkey Kong Bananza kan realistisk sett også være på trappene. I mellomtiden har det gått noen år siden de seneste Fire Emblem- og Xenoblade Chronicles-titlene. Vi er spent på hva som skjer videre her.

Selv om flere glimt av Kirby Air Riders og The Duskbloods også virker som sikre kort, la oss ikke glemme at Nintendo også har minst to profilerte spill planlagt til den opprinnelige Nintendo Switch i 2026; disse er Tomodachi Life: Living the Dream og Rhythm Heaven Groove.

