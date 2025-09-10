Nintendolla kovat piipussa: tämän viikon Nintendo Direct lupaa todellisen peliähkyn
"Noin 60 minuutin ajan tietoa tulevista Nintendo Switch 2- ja Nintendo Switch -peleistä."
- Nintendo Direct vahvistettiin tämän viikon perjantaiksi
- Tunnin verran sisältöä Switch- ja Switch 2 -peleistä
- Lähetys 12. syyskuuta klo 16:00
Nintendo on vahvistanut pitkään huhutun Nintendo Direct -lähetyksen ajankohdaksi tämän viikon perjantain.
Esitys käynnistyy syyskuun 12. päivä kello 16:00 Suomen aikaa. Sen katsominen onnistuu Nintendo YouTube-kanavalta.
Tiiviissä tiedotteessa asia pidetään lyhyenä ja yksinkertaisena:
"Katso perjantaina 12. syyskuuta klo 16:00 Suomen aikaa (15:00 CEST) uusi Nintendo Direct -lähetys. Luvassa on noin 60 minuutin ajan tietoa tulevista Nintendo Switch 2- ja Nintendo Switch -peleistä."
Mielenkiintoisin yksityiskohta onkin tapahtuman pituus. Huhtikuussa järjestetty Switch 2 Direct kesti noin tunnin ajan, mutta yleensä japanilaisyhtiö on mahduttanut julkistuksensa noin 40-45 minuutin mittaiseen pakettiin. Onkin luultavaa, että tällä kertaa esittelyvuoroja jaetaan kattavasti myös kolmannen osapuolen tekijöille.
Sisällöstä ei tässä kohtaa ole vielä tietoa, mutta joitakin valistuneita arvauksia voidaan hyvinkin tehdä. Kuulemme todennäköisesti Metroid Prime 4: Beyondin julkaisupäivän, sillä teoksen on kerrottu saapuvan vuoden 2025 aikana. Myös Hyrule Warriors: Age of Imprisonment saanee samaisen tiedon.
Lienee myös todennäköistä, että Mario Kart Worldin sekä Donkey Kong Bananzan omistajia hemmotellaan lisäsisältöpaketeilla. Uusista julkistuksista pelisarjan Fire Emblem ja Xenoblade Chronicles ovat mahdollisia, sillä edellisistä uusista pääsarjan osista on vierähtänyt jo useampi vuosi.
Eiköhän myös vastikään oman Direct-lähetyksensä saanut Kirby Air Riders sekä monien mielenkiinnon herättänyt The Duskbloods ole nostojen joukossa.
