«60 fps føles som et skritt for langt»: GTA 6 vil sannsynligvis bare kjøre med 30 fps på grunn av CPU-begrensninger, ifølge teknologianalytiker
Spillets CPU-krav ventes å være svært høye.
- Digital Foundry tror ikke GTA 6 vil støtte 60fps på konsoll
- Spillet ventes å lanseres med 30fps, selv på PS5 Pro
- En 40fps-modus kan være på vei for PS5 Pro hvis 60fps ikke er mulig
Grand Theft Auto 6 ser ikke ut til å støtte 60 fps på den nåværende generasjonen konsoller, inkludert PlayStation 5 Pro, når spillet lanseres. I stedet tyder alt på at 30 fps blir standardmodus.
Det er vurderingen til teknologianalytikerne hos Digital Foundry, som etter den siste bølgen med informasjon om spillet – inkludert forhåndsbestillingsbilder og annet offisielt materiale – fortsatt ikke tror at Rockstar vil tilby en 60 fps-modus på konsoll.
Ifølge Digital Foundry er den største utfordringen spillets høye CPU-belastning på PS5, Xbox Series X og Xbox Series S.
«I rollespill er tettbygde bymiljøer ofte stedene der bildefrekvensen synker mest, og verdenen i GTA 6 ser ut til å være på et helt annet nivå enn for eksempel Dragon's Dogma 2 eller Baldur's Gate 3», skriver Digital Foundry.
Analytikerne fremhever også spillets omfattende bevegelse, uavhengig av om spilleren beveger seg på land, til sjøs eller i luften. Kjøretøyene vil også kreve avanserte fysikkberegninger, noe som ifølge Digital Foundry vanligvis tvinger konsollspill med omfattende simuleringer til å kjøre med 30 fps.
«60 fps føles som et skritt for langt.»
Digital Foundry mener også at PS5 Pro sannsynligvis ikke vil kunne kjøre GTA 6 med 60 fps.
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Årsaken er at den forbedrede konsollen bare tilbyr en relativt liten økning i CPU-ytelse sammenlignet med den vanlige PS5. I stedet ligger den største ytelsesforbedringen i en kraftigere grafikkprosessor, bedre raytracing-ytelse og støtte for PSSR-oppskalering. Dette betyr at selv PS5 Pro forventes å kjøre spillet med 30 fps ved lansering.
Samtidig mener Digital Foundry at en 40 fps-modus kan være et realistisk alternativ på PS5 Pro hvis Rockstar velger å ikke tilby en 60 fps-modus.
Det er verdt å huske at både GTA 5 og Red Dead Redemption 2 ble lansert med 30 fps på datidens konsoller. Rockstar ga senere ut oppdateringer som muliggjorde 60 fps-spilling på PS5, Xbox Series X og Xbox Series S.
Hvis GTA 6 også lanseres med 30 fps, er det fullt mulig at en 60 fps-modus kan dukke opp i en fremtidig oppdatering etter lansering. Rockstar har ennå ikke avslørt noen tekniske detaljer om spillets ytelsesmodi, men det er allerede åpnet for forhåndsbestilling av GTA.
Grand Theft Auto 6 slippes 19. november og vil koste 899 kroner for Standard Edition og 1 189 kroner for Ultimate Edition. Forhåndsnedlastinger vil være tilgjengelige fra 12. november.
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Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Demi WilliamsContributor