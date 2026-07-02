«60 fps føles som et skritt for langt»: GTA 6 vil sannsynligvis bare kjøre med 30 fps på grunn av CPU-begrensninger, ifølge teknologianalytiker

Digital Foundry tror ikke GTA 6 vil støtte 60fps på konsoll

Spillet ventes å lanseres med 30fps, selv på PS5 Pro

En 40fps-modus kan være på vei for PS5 Pro hvis 60fps ikke er mulig

Grand Theft Auto 6 ser ikke ut til å støtte 60 fps på den nåværende generasjonen konsoller, inkludert PlayStation 5 Pro, når spillet lanseres. I stedet tyder alt på at 30 fps blir standardmodus.

Det er vurderingen til teknologianalytikerne hos Digital Foundry, som etter den siste bølgen med informasjon om spillet – inkludert forhåndsbestillingsbilder og annet offisielt materiale – fortsatt ikke tror at Rockstar vil tilby en 60 fps-modus på konsoll.

Ifølge Digital Foundry er den største utfordringen spillets høye CPU-belastning på PS5, Xbox Series X og Xbox Series S.

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«I rollespill er tettbygde bymiljøer ofte stedene der bildefrekvensen synker mest, og verdenen i GTA 6 ser ut til å være på et helt annet nivå enn for eksempel Dragon's Dogma 2 eller Baldur's Gate 3», skriver Digital Foundry.

Analytikerne fremhever også spillets omfattende bevegelse, uavhengig av om spilleren beveger seg på land, til sjøs eller i luften. Kjøretøyene vil også kreve avanserte fysikkberegninger, noe som ifølge Digital Foundry vanligvis tvinger konsollspill med omfattende simuleringer til å kjøre med 30 fps.

«60 fps føles som et skritt for langt.»

Digital Foundry mener også at PS5 Pro sannsynligvis ikke vil kunne kjøre GTA 6 med 60 fps.

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Årsaken er at den forbedrede konsollen bare tilbyr en relativt liten økning i CPU-ytelse sammenlignet med den vanlige PS5. I stedet ligger den største ytelsesforbedringen i en kraftigere grafikkprosessor, bedre raytracing-ytelse og støtte for PSSR-oppskalering. Dette betyr at selv PS5 Pro forventes å kjøre spillet med 30 fps ved lansering.

Samtidig mener Digital Foundry at en 40 fps-modus kan være et realistisk alternativ på PS5 Pro hvis Rockstar velger å ikke tilby en 60 fps-modus.

Det er verdt å huske at både GTA 5 og Red Dead Redemption 2 ble lansert med 30 fps på datidens konsoller. Rockstar ga senere ut oppdateringer som muliggjorde 60 fps-spilling på PS5, Xbox Series X og Xbox Series S.

Hvis GTA 6 også lanseres med 30 fps, er det fullt mulig at en 60 fps-modus kan dukke opp i en fremtidig oppdatering etter lansering. Rockstar har ennå ikke avslørt noen tekniske detaljer om spillets ytelsesmodi, men det er allerede åpnet for forhåndsbestilling av GTA.

Grand Theft Auto 6 slippes 19. november og vil koste 899 kroner for Standard Edition og 1 189 kroner for Ultimate Edition. Forhåndsnedlastinger vil være tilgjengelige fra 12. november.

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