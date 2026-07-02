GTA 6 bliver så tungt, at selv PS5 Pro segner – glem alt om 60 fps

Digital Foundry tror ikke, at GTA 6 vil understøtte 60 fps på konsol

Spillet forventes at blive udgivet med 30 fps, også på PS5 Pro

En 40 fps-tilstand kan blive det bedste alternativ på PS5 Pro, hvis 60 fps ikke er muligt

Grand Theft Auto 6 ser ikke ud til at understøtte 60 fps på den nuværende konsolgeneration, herunder PlayStation 5 Pro, når spillet udkommer. I stedet tyder alt på, at 30 fps bliver standardindstillingen.

Det er vurderingen fra analytikerne hos Digital Foundry, som efter den seneste bølge af informationer om spillet – herunder forudbestillingsbilleder og andet officielt materiale – stadig ikke forventer, at Rockstar vil komme med en 60 fps-indstilling til spillet på konsol.

Den største udfordring er ifølge Digital Foundry spillets høje CPU-belastning på PS5, Xbox Series X og Xbox Series S.

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»I rollespil er tætbebyggede bymiljøer ofte de steder, hvor billedfrekvensen falder mest, og verdenen i GTA 6 ser ud til at være på et helt andet niveau end for eksempel Dragon’s Dogma 2 eller Baldur’s Gate 3«, skriver Digital Foundry.

Analytikerne fremhæver også at der er rigtig mange forskellige måder at bevæge sig igennem spillet på, uanset om spilleren bevæger sig til lands, til vands eller i luften. De forskellige fly, køretøjer og både vil kræve avancerede fysikberegninger, hvilket ifølge Digital Foundry normalt tvinger konsolspil med omfattende simuleringer til at køre i 30 fps.

Digital Foundry mener også, at PS5 Pro sandsynligvis ikke vil kunne køre GTA 6 i 60 fps. »60 fps virker urealistisk«.

Årsagen er, at den forbedrede konsol kun tilbyder en relativt lille stigning i CPU-ydeevnen sammenlignet med den almindelige PS5. Den største ydeevneforbedring ligger i stedet i en kraftigere grafikprocessor, bedre ray tracing-ydeevne og understøttelse af PSSR-opskalering. Det betyder, at selv PS5 Pro forventes at køre spillet i 30 fps ved lanceringen.

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Samtidig mener Digital Foundry, at en 40 fps-indstilling kunne være et realistisk alternativ på PS5 Pro, hvis Rockstar vælger at spillet ikke skal kunne køre med en 60 fps-indstilling.

Både GTA 5 og Red Dead Redemption 2 blev lanceret i 30 fps på datidens konsoller. Rockstar udgav senere opdateringer, der gjorde det muligt at spille i 60 fps på PS5, Xbox Series X og Xbox Series S.

Hvis GTA 6 også lanceres i 30 fps, er det derfor fuldt ud muligt, at det vil blivemuligt at spille i en 60 fps-tilstand, som så kan dukke op i en fremtidig opdatering efter lanceringen. Rockstar har endnu ikke afsløret nogen tekniske detaljer om spillets ydeevnetilstande, men forudbestillingerne af GTA 6 er nu åbnet.

Grand Theft Auto 6 udkommer den 19. november og koster 599 kroner for Standard Edition og 749 kroner for Ultimate Edition. Forhåndsdownload bliver tilgængelig fra den 12. november.

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