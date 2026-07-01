"60 fps känns som ett steg för långt": GTA 6 kommer sannolikt bara att köras i 30 fps på grund av CPU-begränsningar, enligt teknikanalytiker

Digital Foundry tror inte att GTA 6 kommer att stödja 60 fps på konsol

Spelet väntas lanseras med 30 fps, även på PS5 Pro

Ett 40 fps-läge kan bli aktuellt för PS5 Pro om 60 fps inte är möjligt

Grand Theft Auto 6 ser inte ut att få stöd för 60 fps på den nuvarande konsolgenerationen, inklusive PlayStation 5 Pro, när spelet släpps. I stället pekar allt mot att 30 fps blir standardläget.

Det är bedömningen från teknikanalytikerna på Digital Foundry, som efter den senaste informationsvågen om spelet – inklusive förbokningsbilder och annat officiellt material – fortfarande inte tror att Rockstar kommer att erbjuda ett 60 fps-läge på konsol.

Den största utmaningen är enligt Digital Foundry spelets höga CPU-belastning på PS5, Xbox Series X och Xbox Series S.

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"I rollspel är tätbebyggda stadsmiljöer ofta de platser där bildfrekvensen sjunker mest, och världen i GTA 6 ser ut att vara på en helt annan nivå än exempelvis Dragon's Dogma 2 eller Baldur's Gate 3", skriver Digital Foundry.

Analytikerna lyfter också fram spelets omfattande förflyttning, oavsett om spelaren tar sig fram på land, till havs eller i luften. Fordonen kommer dessutom att kräva avancerade fysikberäkningar, något som enligt Digital Foundry normalt tvingar konsolspel med omfattande simuleringar att köras i 30 fps.

"60 fps känns som ett steg för långt."

Digital Foundry menar också att PS5 Pro sannolikt inte kommer att kunna köra GTA 6 i 60 fps.

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Anledningen är att den förbättrade konsolen bara erbjuder en relativt liten ökning av CPU-prestandan jämfört med vanliga PS5. Den största prestandaförbättringen ligger i stället i en kraftfullare grafikprocessor, bättre ray tracing-prestanda och stöd för PSSR-uppskalning. Det innebär att även PS5 Pro väntas köra spelet i 30 fps vid lanseringen.

Samtidigt tror Digital Foundry att ett 40 fps-läge skulle kunna vara ett realistiskt alternativ på PS5 Pro om Rockstar väljer att inte erbjuda ett 60 fps-läge.

Det är värt att komma ihåg att både GTA 5 och Red Dead Redemption 2 lanserades i 30 fps på dåtidens konsoler. Rockstar släppte senare uppdateringar som gjorde det möjligt att spela i 60 fps på PS5, Xbox Series X och Xbox Series S.

Om GTA 6 också lanseras i 30 fps är det därför fullt möjligt att ett 60 fps-läge kan dyka upp i en framtida uppdatering efter lanseringen. Rockstar har ännu inte avslöjat några tekniska detaljer kring spelets prestandalägen, men förbokningarna av GTA 6 har nu öppnat.

Grand Theft Auto 6 släpps den 19 november och kostar 899 kronor för Standard Edition och 1 100 kronor för Ultimate Edition. Förhandsnedladdning blir tillgänglig från och med 12 november.

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