GTA 6 kan inneholde mekanikker fra tidligere titler som Red Dead Redemption 2

Tidligere Rockstar-utvikler tror GTA 6 vil låne mekanikk fra Red Dead Redemption 2

Han nevner Dead Eye-systemet, som allerede var lånt fra det første Red Dead til GTA 5

Han sier: «Jeg ville blitt overrasket om de ikke bruker noe fra Red Dead 2»

En tidligere Rockstar Games-utvikler tror studioet vil låne mekanikker fra Red Dead Redemption 2 til Grand Theft Auto 6.

I et lengre intervju på podcasten Kiwi Talkz diskuterte Carr (som jobbet som lyddesigner i det velkjente studioet bak spill som LA Noire og Grand Theft Auto 5) GTA 6 og hva han er mest interessert i å se, nærmere bestemt hvilke systemer Rockstar kan komme til å implementere fra tidligere spill.

Carr husker et oppdrag i GTA 4 der alle tre karakterene møtes midt i et oppdrag, og sier: «Det er lett å se at det er selve malen for trekaraktersystemet i GTA 5» med Trevor, Michael og Franklin.

«Jeg er veldig nysgjerrig på å se hva de gjør, for det kommer til å være ting i GTA 5 som de også har i GTA 6 som får deg til å tenke: 'Vi burde ha sett det komme. Det var veldig smart', for de er veldig flinke til det», sa Carr.

Han fortsatte: «Det er ting jeg er sikker på at de gjorde i GTA 5 som de definitivt vil bygge videre på og bruke som enten en kjernemekanikk eller en sentral del av handlingen i GTA 6. Jeg ville blitt ekstremt overrasket om de ikke gjorde noe sånt. Veldig, veldig overrasket.»

Senere i podkasten nevnte Carr også Dead Eye-systemet fra Red Dead Redemption, som – hvis du husker riktig – ble brukt som en sentral kampfunksjon for Michael i GTA 5 og også var til stede i Red Dead Redemption 2.

«De brukte Dead Eye-systemet allerede i GTA 5», sa han. «De brukte Dead Eye som en av evnene for en av karakterene. Du har Dead Eye-tingen som Michael bruker, jeg mener Franklin har den slow motion-kjøringen, og Trevor har i utgangspunktet en berserker-modus.»

Ifølge Carr var ikke disse mekanikkene noe som ble lagt til i siste liten, men bevisste måter å utvikle hver karakters evner på, så det er fullt mulig at de kan komme tilbake i en eller annen form i GTA 6.

«Det er alle disse tingene – nøkkelelementer som ble brukt i tidligere titler som de ønsket å utvikle videre», forklarte Carr. «Så jeg ville blitt overrasket om de ikke brukte noe fra Red Dead 2.»

GTA 6 skulle opprinnelig lanseres neste måned, men slippes nå 19. november 2026 for PS5, Xbox Series X og Xbox Series S.