Före detta Rockstar-utvecklare antyder att GTA 6 kan innehålla mekaniker från tidigare titlar som Red Dead Redemption 2
“Jag blir förvånad om de inte använder något från Red Dead 2”.
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Join the club
Get full access to premium articles, exclusive features and a growing list of member rewards.
- En tidigare Rockstar-utvecklare tror att GTA 6 kommer låna mekaniker från Red Dead Redemption 2
- Han nämner Dead Eye-systemet, som redan lånades från första Red Dead till GTA 5
- Han säger: “Jag blir förvånad om de inte använder något från Red Dead 2”
En tidigare utvecklare på Rockstar Games tror att studion kommer låna mekaniker från Red Dead Redemption 2 till Grand Theft Auto 6.
I en längre intervju i podcasten Kiwi Talkz diskuterade Carr (som arbetade som ljuddesigner på den välkända studion med spel som LA Noire och Grand Theft Auto 5) GTA 6 och vad han själv är mest intresserad av att se, särskilt vilka system Rockstar kan komma att implementera från tidigare spel.
Carr minns ett uppdrag i GTA 4 där alla tre karaktärer möts mitt i en mission och säger: "Det är lätt att se att det är själva mallen för trekaraktärssystemet i GTA 5" med Trevor, Michael och Franklin.
“Jag är verkligen väldigt nyfiken på vad de gör, för det kommer finnas saker i GTA 5 som de också har i GTA 6 som får dig att tänka: ‘Det borde vi ha sett komma. Det där var verkligen smart’, eftersom de är väldigt bra på sådant,” sade Carr.
Han fortsatte: “Det finns saker som jag är säker på att de gjorde i GTA 5 som de definitivt kommer vilja bygga vidare på och använda som antingen en kärnmekanik eller en central del av handlingen i GTA 6. Jag skulle bli oerhört förvånad om de inte gör något sådant. Väldigt, väldigt förvånad.”
Senare i podcasten lyfte Carr också fram Dead Eye-systemet från Red Dead Redemption, som – om du minns – användes som en central stridsfunktion för Michael i GTA 5 och även fanns i Red Dead Redemption 2.
“Redan i GTA 5 tog de Dead Eye-systemet,” sade han. “De använde Dead Eye som en av förmågorna för en av karaktärerna. Du har Dead Eye-grejen som Michael använder, jag tror Franklin har den där slow motion-körningen och Trevor har i princip ett berserkerläge.”
Enligt Carr var dessa mekaniker inte något som lades till i sista stund, utan avsiktliga sätt att utveckla varje karaktärs förmågor, så det är fullt möjligt att de kan återvända i någon form i GTA 6.
“Det är alla sådana saker – viktiga element som använts i tidigare titlar som de velat utveckla vidare,” förklarade Carr. “Så jag blir förvånad om de inte använder något från Red Dead 2.”
GTA 6 var ursprungligen planerat att lanseras nästa månad, men ska nu släppas den 19 november 2026 till PS5, Xbox Series X och Xbox Series S.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Demi WilliamsContributor