Före detta Rockstar-utvecklare antyder att GTA 6 kan innehålla mekaniker från tidigare titlar som Red Dead Redemption 2

En tidigare Rockstar-utvecklare tror att GTA 6 kommer låna mekaniker från Red Dead Redemption 2

Han nämner Dead Eye-systemet, som redan lånades från första Red Dead till GTA 5

Han säger: “Jag blir förvånad om de inte använder något från Red Dead 2”

En tidigare utvecklare på Rockstar Games tror att studion kommer låna mekaniker från Red Dead Redemption 2 till Grand Theft Auto 6.

I en längre intervju i podcasten Kiwi Talkz diskuterade Carr (som arbetade som ljuddesigner på den välkända studion med spel som LA Noire och Grand Theft Auto 5) GTA 6 och vad han själv är mest intresserad av att se, särskilt vilka system Rockstar kan komma att implementera från tidigare spel.

Carr minns ett uppdrag i GTA 4 där alla tre karaktärer möts mitt i en mission och säger: “Det är lätt att se att det är själva mallen för trekaraktärssystemet i GTA 5” med Trevor, Michael och Franklin.

“Jag är verkligen väldigt nyfiken på vad de gör, för det kommer finnas saker i GTA 5 som de också har i GTA 6 som får dig att tänka: ‘Det borde vi ha sett komma. Det där var verkligen smart’, eftersom de är väldigt bra på sådant,” sade Carr.

Han fortsatte: “Det finns saker som jag är säker på att de gjorde i GTA 5 som de definitivt kommer vilja bygga vidare på och använda som antingen en kärnmekanik eller en central del av handlingen i GTA 6. Jag skulle bli oerhört förvånad om de inte gör något sådant. Väldigt, väldigt förvånad.”

#204 - Rob Carr Interview On Rockstar Games, GTA 5, GTA 6, Audio Design, AI, Red Dead Redemption.... - YouTube Watch On

Senare i podcasten lyfte Carr också fram Dead Eye-systemet från Red Dead Redemption, som – om du minns – användes som en central stridsfunktion för Michael i GTA 5 och även fanns i Red Dead Redemption 2.

“Redan i GTA 5 tog de Dead Eye-systemet,” sade han. “De använde Dead Eye som en av förmågorna för en av karaktärerna. Du har Dead Eye-grejen som Michael använder, jag tror Franklin har den där slow motion-körningen och Trevor har i princip ett berserkerläge.”

Enligt Carr var dessa mekaniker inte något som lades till i sista stund, utan avsiktliga sätt att utveckla varje karaktärs förmågor, så det är fullt möjligt att de kan återvända i någon form i GTA 6.

“Det är alla sådana saker – viktiga element som använts i tidigare titlar som de velat utveckla vidare,” förklarade Carr. “Så jag blir förvånad om de inte använder något från Red Dead 2.”

GTA 6 var ursprungligen planerat att lanseras nästa månad, men ska nu släppas den 19 november 2026 till PS5, Xbox Series X och Xbox Series S.