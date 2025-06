Elden Ring Nightreign har solgt mer enn 3,5 millioner eksemplarer – utviklerne bekrefter DLC og tospillermodus

DLC og støtte for to spillere er på vei for Elden Ring Nightreign.

Dette ble bekreftet av FromSoftware i et innlegg på sosiale medier.

Studioet avslørte også at spillet har solgt over 3,5 millioner eksemplarer.

Elden Ring Nightreign-utvikleren FromSoftware har bekreftet at spillet vil få en tospillermodus senere i år.

Nyheten kommer i et nytt innlegg fra studioets japanskspråklige X/Twitter-konto, som også avslørte at spillet har solgt over 3,5 millioner eksemplarer.

«Det totale antallet eksemplarer som er sendt over hele verden av Elden Ring Nightreign har oversteget 3,5 millioner. Takk til alle som spiller», sto det i innlegget, som vi har maskinoversatt.

«Vi vil fortsette å tilby støtte etter lansering, inkludert DLC som er planlagt utgitt i år, samt tillegget av en tospillermodus», fortsatte det.

Nyheten om at en tospillermodus er på vei vil sannsynligvis komme som en stor lettelse for mange. For øyeblikket støtter Elden Ring Nightreign bare én eller tre spillere. Det uvanlige antallet gjør det litt vanskelig å spille med venner, ettersom du må ha to personer som eier spillet og er online samtidig.

Når man også tar med mangelen på plattformuavhengig matchmaking, begrenser det virkelig mulighetene for å spille når man vil.

Kunngjøringen om nedlastbart innhold (DLC) er velkomne nyheter. Gitt spillets onlinefokus, virker det rimelig å forvente at det vil motta en rekke oppdateringer og tillegg i de kommende ukene og månedene.

Til slutt avsluttet innlegget med å si at «vi planlegger å gi ut forbedrede versjoner av det eksisterende «Kings of the Night» fra og med denne måneden, så vi håper du fortsetter å like spillet.»

Det er litt uklart hva dette betyr, men det innebærer sannsynligvis oppdaterte versjoner av noen av spillets eksisterende bosser.

Hvis du er ivrig etter å prøve ut spillet før det nye innholdet kommer, er Elden Ring Nightreign nå tilgjengelig for PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X og Series S, og Xbox One.

