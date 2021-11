Beste Black Friday monitor-deals 2021

Black Friday draait op volle toeren, en de deals vliegen ons om de oren. Dit jaar valt deze dag vol koopjes officieel op 26 november, maar zoals steeds zijn er al verscheidene handelaar van start gegaan met hun aanbiedingen.

Ben je op zoek naar een nieuwe monitor voor je professionele doeleinden, entertainment, of beide? En wil je een klein bescheiden monitor, of moet het een ultra-wide scherm zijn met een kromming? Tijdens Black Friday vind je ongetwijfeld wat je zoekt.

In de meeste gevallen is het hebben van een monitor natuurlijk niet genoeg. Daarom kan je ook steeds een kijkje nemen op onze lijsten met de beste Black Friday-deals voor desktops en PC-gaming-accessoires.

Wij gaan tijdens deze periode voor jou op zoek naar de beste deals. In onze lijst maken we een onderscheid tussen monitoren voor alledaags of professioneel gebruik en toestellen die geschikt zijn voor gaming. Ongeacht je voorkeur, er zit zeker wel eentje bij die voor jou geschikt is.

Beste Black Friday monitor-deals

Hieronder kan je de beste monitor deals van dit moment terugvinden. We blijven steeds op zoek en zullen deze pagina regelmatig vernieuwen. Vergeet dus niet om regelmatig terug te komen, want de kans bestaat natuurlijk altijd dat jouw favoriete monitor plots ergens tegen een interessante korting opduikt.

Belangrijk: Sommige webwinkels werken met verschillende websites per regio, wat ook kan resulteren in andere prijzen. Bij enkele deals zal je dus ook (BE) zien opduiken wat je naar de aparte pagina voor de Belgische deal verwijst.

PC-monitoren

Samsung LS34J550WQUXEN van €399 voor €299 Samsung LS34J550WQUXEN van €399 voor €299 Voor gebruikers die zoveel mogelijk schermoppervlak willen, is deze monitor van Samsung ideaal. Met zijn 34 inch haal je meer dan genoeg ruimte in huis om al jouw taken overzichtelijk af te kunnen werken.

(BE)

LG 27UN83A van €449 voor €349 LG 27UN83A van €449 voor €349 Op zoek naar een eenvoudige 4K instap-monitor voor je thuisbureau? Dankzij de USB-C-poort kan je tevens al je randapparatuur van stroom blijven voorzien.

(BE)

LG 32MN500M van €229 voor €169 LG 32MN500M van €229 voor €169 De LG 32MN500M is een goedkope monitor voor iedereen die een groot 32 inch scherm zoekt voor hun thuisbureau. Met dit grote formaat kan je ook maximaal van je favoriete films of reeksen genieten.

(BE)

Samsung LS32AM700URXEN Smart Monitor M7 van €399 voor €299 Samsung LS32AM700URXEN Smart Monitor M7 van €399 voor €299 Dankzij zijn slimme hardware haal je meteen een enorm veelzijdige 4K-monitor in huis. Hij kan draadloos verbonden worden met jouw desktop, laptop of zelf smartphone. Hij komt ook met Office 365, waardoor je dit niet zelf moet voorzien.

(BE)

Samsung LU28R552UQRXEN van €319 voor €249 Samsung LU28R552UQRXEN van €319 voor €249 Deze 28 inch monitor van Samsung is ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar wat extra schermruimte voor zowel hun werkzaamheden als wat ontspanning. De 4K-resolutie geeft je in beide gevallen steeds de meest heldere beelden.

PC-gaming monitoren

Samsung Odyssey G50A QHD Gaming van €444 voor €349 Samsung Odyssey G50A QHD Gaming van €444 voor €349 Met deze QHD monitor met een beeldverversing van 165Hz zie je steeds alles van de actie. Bovendien is hij volledig verstelbaar en kan je het scherm draaien, waardoor het een veelzijdig scherm is.

(BE)

LG 27GP850 Ultragear van €499 voor €379 LG 27GP850 Ultragear van €499 voor €379 Dankzij het Nano-IPS-paneel op deze monitor heb je een betere kleurweergave dan standaard IPS-panelen. Sla dus zeker je slag bij deze strakke korting op een nog strakkere monitor.

MSI Optix G271 van €297 voor €199 MSI Optix G271 van €297 voor €199 De MSI Optix G271 is 27 inch monitor met een beeldverversing van 144Hz en een reactietijd van 1ms. Met deze flinke prijsdaling is het een van de betere schermen om in huis te halen als je wil beginnen met gamen.

(BE)

MSI Optix G273QFK van €399 voor €279 MSI Optix G273QFK van €399 voor €279 De MSI Optix G273QFK heeft met zijn 165Hz beeldverversing iets meer dan de 144 van zijn voorganger, en geniet tevens van compatibiliteit met FreeSync en G-Sync.

MSI Optix G32CQ4 van €449 voor €299 MSI Optix G32CQ4 van €449 voor €299 Deze monitor vormt met zijn uitstekende specs en 32 inch een ideale toevoeging aan elke gaming setup. Dankzij een QHD-resolutie, 165Hz beeldverversing en de 1500r curve is alles altijd duidelijk zichtbaar.

MSI Optix G27CQ4 van €349 voor €279 MSI Optix G27CQ4 van €349 voor €279 Deze monitor is het kleinere broertje van de G32CQ4, maar daarmee is dan ook alles gezegd. Hij komt met dezelfde indrukwekkende specs, en de 'kleinere' 27 inch zorgen tevens voor een lagere prijs.

ASUS TUF VG27WQ1B QHD van €349 voor €279 ASUS TUF VG27WQ1B QHD van €349 voor €279 Deze gebogen 27 inch monitor is met zijn 165Hz beeldverversing geschikt voor de meest snelle games. Dankzij de Adaptive-Sync-technologie ervaar je nu geen haperingen meer op je beeld.

Black Friday monitor-deals: verwachtingen

Hoe je het ook draait of keert, in de meeste gevallen is de monitor een van de belangrijkste communicatiemiddelen met jouw PC. Je zal immers vele uren spenderen met het kijken naar je scherm. Daarom loont het dan ook om een goede monitor te zoeken die comfortabel is voor je werk en jouw ogen. Of je nu een kleine 24 inch monitor zoekt, of een ultra-wide met een kromming voor een maximaal schermoppervlak; tijdens Black Friday komt alles aan bod.

Er bestaat natuurlijk nog steeds een kans dat we ook dit jaar wat minder deals zien opduiken vanwege de effecten van de wereldwijde chiptekorten. Deze zorgen ervoor dat er minder voorraden zijn, waardoor handelaars ook minder geneigd zijn om met kortingen te gaan strooien. Daarom wordt het dus moeilijk om voorspellingen te doen rond de deals die we dit jaar mogen verwachten. We vermoeden echter wel dat er hoe dan ook interessante aanbiedingen zullen volgen, en deze kan je dan zeker hier terugvinden.