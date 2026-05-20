Samsung lanceert nieuwe Odyssey- en ViewFinity-monitoren

Samsung kondigt aan dat het nieuwste assortiment Odyssey-gamingmonitoren en ViewFinity S8 vanaf nu verkrijgbaar zijn bij ons. Drie Odyssey G8-modellen, waaronder de eerste 6K-gamingmonitor in de industrie, worden aangevuld met de Odyssey G7. Zo maakt Samsung zijn OLED-technologie beschikbaar voor meer gebruikers.

Odyssey G8: nieuwe standaard voor krachtig gamen

Het Odyssey G8-assortiment bestaat uit drie geavanceerde modellen met krachtige prestaties voor verschillende gamesituaties.

De 32-inch Odyssey G8 (G80HS) is de eerste 6K gamingmonitor in de industrie en kost 1.549 euro. De 6K-resolutie biedt uitzonderlijke visuele helderheid en details, waardoor je nog beter in de game opgaat en je meer schermruimte voor zowel gaming als multitasking hebt. De monitor levert 6K-resolutie bij 165 Hz, terwijl Dual Mode tot 330 Hz bij een 3K-resolutie mogelijk maakt.

De 27-inch Odyssey G8 biedt (G80HF) flexibele prestaties en kost 929 euro. Hij ondersteunt 5K bij 180 Hz of tot 360 Hz in QHD bij Dual Mode. Dit maakt het geschikt voor zowel meeslepende als competitieve gaming.

De Odyssey OLED G8 (G80SH) is verkrijgbaar in 27 inch en 32 inch met adviesprijzen van respectievelijk 1.299 euro en 1.399 euro. De monitor heeft een OLED-paneel met 4K-resolutie en een refresh rate van 240 Hz. De Glare Free-technologie vermindert reflecties zonder verlies van OLED-beeldkwaliteit. Connectiviteitsopties, waaronder USB-C met opladen tot 98 W, ondersteunen set-ups voor krachtig gamen. Bovendien maakt de Odyssey OLED G8 gebruik van QD-OLED Penta Tandem-technologie voor betere efficiëntie, duurzaamheid en helderheid. De 32-inch Odyssey OLED G8 heeft ook de VESA DisplayHD True Black 500-certificering ontvangen, wat OLED-schermen diepe zwarttinten en levendige kleuren geeft.

DisplayPort 2.1 zorgt in het hele assortiment voor hoge bandbreedteprestaties voor visuals van de volgende generatie. AMD FreeSync Premium en NVIDIA G-Sync Compatible-technologie zorgen voor vloeiende gameplay zonder haperingen. HDR10+ gaming optimaliseert helderheid en contrast dynamisch in realtime.

Odyssey G7: Meer toegang tot OLED-games

De 32-inch Odyssey OLED G7 (G73SH) brengt OLED-prestaties naar meer gebruikers en kost . Dit model heeft een 4K-resolutie en een refresh rate van 165 Hz, wat gedetailleerde beelden en vloeiende gameplay biedt. Dual Mode haalt tot 330 Hz in FHD. De responstijd van 0,03 ms zorgt voor snelle, responsieve prestaties in competitieve games.

ViewFinity S8: voor professionele workflows

Het ViewFinity S8-assortiment is gemaakt voor moderne, professionele omgevingen. Het combineert hoge resolutie, geavanceerde connectiviteit en ergonomisch design. Of het nu gaat om het beheren van complexe, creatieve workflows of naadloos multitasken tussen applicaties, deze monitoren leveren een verfijnde ervaring met krachtige prestaties voor de hoogst mogelijke productiviteit.

De 40-inch ViewFinity S8 (S85TH) heeft een gebogen WUHD-scherm met een refresh rate van 144 Hz en kost 1.399 euro. Dit maakt multitasken en complexe workflows eenvoudiger. Thunderbolt 5 ondersteunt hoge resolutie video en data-intensief werk met 80 Gbps, terwijl apparaten tot 140 W kunnen worden opgeladen. Daarnaast maakt Easy Connection koppelen van apparaten eenvoudiger.

De 27-inch ViewFinity S8 (S80HF) heeft tot slot een 5K-resolutie met USB-C en kost 699 euro. Dit zorgt voor snelle data en het opladen van apparaten. Dankzij het ergonomische ontwerp zorgt voor langdurig, comfortabel gebruik.