Beste Black Friday-deals 2021: de beste deals volgens onze redactie

We moeten nog even op Black Friday wachten, maar op 26 november 2021 vliegen de deals weer om onze oren. Ieder jaar verzamelen we de beste deals zodat jij makkelijk je favoriete producten tegen de beste prijzen kan vinden.

Als je niet zeker weet wat je wil kopen, maar simpelweg op zoek bent naar een goede deal, dan zie je mogelijk door de bomen het bos niet meer. Er zijn zo veel deals in elke mogelijke categorie dat het een hels karwei is om alles te bekijken. Daarom hebben wij als redactie van TechRadar Benelux de beste Black Friday-deals van 2021 voor jou op een rij gezet.

Hierbij houden we rekening met verschillende aspecten en kijken we niet alleen naar onze persoonlijke voorkeuren. We letten op de kwaliteit van het product zelf, kijken naar de hoogte van de korting die wordt gegeven en kiezen de online winkel die het product voor de laagste prijs aanbiedt.

Beste Black Friday-deals 2020

Black Friday 2021 is natuurlijk nog niet begonnen, waardoor we nog niet de beste deals van dit jaar kunnen delen. Daarom hebben we de beste Black Friday-deals van 2020 voor je opgesomd. Hierdoor krijg je een goed beeld van de topdeals die je dit jaar mag verwachten.

Belangrijk: Sommige winkels hebben gescheiden webshops en verschillende prijzen. Let goed op of de juiste landafkorting in het deal-vakje staat. Voor Nederlanders is dit NL en voor België is dit BE.

Image 1. Samsung Galaxy S20 FE voor €559 i.p.v. €649 [NL] De 4G-versie van de Samsung Galaxy S20 FE is nu extra voordelig te koop bij MediaMarkt én je krijgt er gratis een setje Galaxy Buds Plus bij cadeau!

Image 2. Google Nest Mini voor €29 i.p.v. €59 [NL] We raden de Google Nest Mini altijd aan wanneer je bekend wil raken met de mogelijkheden van een smart speaker. Dit komt voornamelijk door zijn lage prijs die nu nog lager is geworden. Wees er snel bij want de voorraad is beperkt.

Image 2. Google Nest Mini voor €28 i.p.v. €59 [BE] We raden de Google Nest Mini altijd aan wanneer je bekend wil raken met de mogelijkheden van een smart speaker. Dit komt voornamelijk door zijn lage prijs die nu nog lager is geworden. Wees er snel bij want de voorraad is beperkt.

Image 3. Sony WH-1000XM3 voor €199 i.p.v. €259 Met de Sony WH-1000XM3 draadloze koptelefoon geniet je 38 uur van een helder en gedetailleerd geluid. Via bluetooth verbind je hem snel met je smartphone of tablet en kan je genieten van krachtige noise-cancelling.

Image 4. Sonos One SL voor €149 i.p.v. €199 [NL] De Sonos One SL biedt exact hetzelfde design en dezelfde audiokwaliteit als de reguliere One. Het grote verschil is dat deze versie geen microfoons heeft en dus ook niet met je stem te starten en/of te bedienen.

Image 4. Sonos One SL voor €149 i.p.v. €199 [BE] De Sonos One SL biedt exact hetzelfde design en dezelfde audiokwaliteit als de reguliere One. Het grote verschil is dat deze versie geen microfoons heeft en dus ook niet met je stem te starten en/of te bedienen.

Image 5. Sony 4K KD-55XH9005 voor €799 i.p.v. €1299 [BE] De Sony 4K KD-55XH9005 is een van de nieuwste 4K tv's die dit jaar pas is gelanceerd. Hij is uitgerust met de nieuwste beeldtechnologie van Sony en is maar liefst 55 inch groot. Hij ondersteunt ook een 4K/120fps modus waardoor hij ideaal is om te gebruiken met de nieuwe PS5.

Image 5. Sony 4K KD-65XH9077 voor €1099 i.p.v. €1599 [NL] De Sony 4K KD-65XH9077 is een van de nieuwste 4K tv's die dit jaar pas is gelanceerd. Hij is uitgerust met de nieuwste beeldtechnologie van Sony en is maar liefst 65 inch groot. Hij ondersteunt ook een 4K/120fps modus waardoor hij ideaal is om te gebruiken met de nieuwe PS5.

Image 6. PureVPN | 5 jaar | 88% korting | $1,19 per maand met code Tech10 De nieuwste korting op PureVPN is niets minder dan uitzonderlijk. Voor deze opmerkelijke prijs kan je tien apparaten tegelijk verbinden met één account, krijg je meer dan 2.000 servers, supersnelle snelheden en Netflix-deblokkering. Dat alles voor één betaling van $71,10 om de komende vijf jaar te dekken wanneer u onze speciale code Tech10 gebruikt.

Image 7. Asus VivoBook S13 voor €699 i.p.v. €969 [AZERTY] Deze VivoBook van Asus is een lichte en razendsnelle laptop die met zijn SSD je binnen de 10 seconden van nul naar volledig opgestart krijgt. De 8GB RAM zorgt voor de nodige multitasking en dankzij de aparte grafische kaart kan je er ook aan beeldbewerking op doen, al zullen recente games er waarschijnlijk iets teveel van vragen.

Image 8. Huawei Watch Fit voor €76 i.p.v. €129 De Huawei Watch Fit focust zich volledig op je gezondheid en is de perfect coach om je pols. Door zijn grote display kan je alle info duidelijk zien en zijn batterij gaat nog steeds meer dan een volledige week mee. Hij werkt bovendien met alle Android-smartphones en iPhones.

Image 9. Apple AirPods Pro voor €209 i.p.v. €285 Veel woorden moeten we niet vuilmaken aan de AirPods Pro van Apple, aangezien iedereen wel bekend is met de draadloze oortjes. De oortjes zijn uitgerust met geavanceerde noise-cancelling technologie, hebben een draadloos oplaadbare case en verschillende rubberen oordopjes voor een optimale pasvorm.