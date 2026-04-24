Goedkope OLED, 240Hz en dual-frame: dit zijn mijn favoriete monitors van het AOC en Philips MMD event in Dubrovnik

In de schaduw van Dubrovnik, de iconische kuststad die bij velen bekendstaat als King’s Landing uit Game of Thrones, draaide het dit keer niet om politieke intriges of draken, maar om monitoren. Heel veel monitoren. Mijn bezoek aan het MMD / AOC-event voelde opnieuw als een mix van technologie en een vroege zomerse getaway, maar waar vorig jaar bepaalde technologieën nog in hun kinderschoenen stonden, voelt het nu al een stuk uitgebreider. Van spotgoedkope 240Hz-schermen tot high-end OLED en bizarre dual-frame monitoren: 2026 lijkt het jaar te worden waarin echt iedereen een upgrade kan overwegen.

OLED is niet langer alleen voor de mensen met een fors budget

De boodschap in Dubrovnik was helder: OLED moet mainstream worden.

Dat zie je terug in de nieuwe OLED Edge-modellen. De AOC Q27G41ZDF is daar het perfecte voorbeeld van: een 27-inch QHD-monitor met 240Hz en een OLED-paneel voor een prijs van 380 euro. Je krijgt nog steeds die diepe zwartwaarden, bliksemsnelle responstijden en het contrast waar LCD-panelen simpelweg niet tegenop kunnen, maar dan zonder dat je meteen richting de 1.000 euro moet kijken. Ze gebruiken wel een ander soort OLED-type dan de next-gen OLED-panelen, maar het blijft OLED. Dat is misschien wel de interessantste ontwikkeling van het hele event.

Philips heeft met de 27M2N6501L ook een monitor met OLED Edge met HDR10, 240HZ bij QHD en een 0.03 ms responstijd.

Aan de bovenkant van het segment stonden natuurlijk ook genoeg indrukwekkende speeltjes. De AGON PRO AG326UZD2 was een van de grote blikvangers: een 31,5-inch 4K QD-OLED-monitor met 240Hz, een responstijd van 0,03 ms en een adviesprijs van slechts 999 euro. Dit soort schermen laten zien dat high-end OLED-gaming nog steeds een enorme aantrekkingskracht heeft. Een paar specs die interessant zijn: 1000 nits piekhelderheid, USB-C 65W, HDR500 TrueBlack en een antireflectielaag.

Nog opvallender vond ik de AGON PRO AGP277QKCD, een 27-inch dual-frame WOLED-monitor met 540Hz in QHD en zelfs 720Hz in dual-frame-modus. De resolutie is dan maar slechts HD, maar alsnog. Alleen al dat cijfer voelt compleet absurd. Het is zo’n product waarbij je ergens rationeel weet dat bijna niemand dit écht nodig heeft, maar je toch wilt hebben. De prijs valt met 849 euro ook enorm mee. Je moet wel nog wachten tot juni.

Nog grotere focus op goedkope 240Hz monitoren

Wat mij écht enthousiast maakt, is de 240Hz-revolutie die nu eindelijk doorbreekt. Misschien nog wel meer dan al die nieuwe OLED’s. Ik zeg het al jaren: 144Hz is de standaard, maar 240Hz is de echte sweet spot voor serieuze gamers. Tot voor kort hing daar nog een stevig prijskaartje aan, maar dat verhaal begint nu echt te kantelen.

De AOC Q27G4ZR en AOC Q27G42ZE stonden opnieuw opgesteld en bewijzen dat perfect. Deze panelen zijn inmiddels een jaar oud, maar voelen allesbehalve verouderd. QHD-resolutie, 240Hz (tot 260Hz met overclock) en prijzen van respectievelijk 229 en 199 euro: dat is inmiddels zo’n 30 à 40 euro minder dan vorig jaar. En het mooiste is misschien nog wel dat je nauwelijks hoeft in te leveren. Snelle IPS-panelen, HDR400 en 1ms GtG maken dit gewoon volwaardige esports-monitoren. Zelf zit ik nog steeds op een oude 144Hz AOC, dus ik kan niet wachten om deze stap eindelijk te maken.

Ook Philips Evnia 27M2N3501PA doet mee met een bijna identieke 240Hz-ervaring voor onder de 250 euro, maar dan in die typische frisse witte Evnia-stijl. En dan is er nog de ultrawide AOC CU34G4Z: 34 inch, 3440x1440, 240Hz op een gebogen VA-paneel voor 429 euro. Daarmee wordt zelfs high-speed ultrawide gamen ineens bereikbaar voor een veel breder publiek.

AOC trekt die lijn later dit jaar gewoon door met een nieuw model in dezelfde prijsklasse: de AOC CQ27G4Z2. Deze 27-inch curved QHD-monitor (1500R) combineert een Fast VA-paneel met 260Hz (en zelfs tot 400Hz in dual-frame modus op lagere resolutie), 1ms GtG en HDR400, voor een adviesprijs van 219 euro.

Naast QHD zie je ook een duidelijke shift naar Full HD met hoge refresh rates. 260Hz wordt stilaan de nieuwe baseline. Dat klinkt misschien als een stap terug, maar voor competitieve games is dit precies wat je wil: hoge framerates, lage input lag en een scherp beeld.

AOC trekt dit volledig door met modellen zoals de AOC 24G4ZR en AOC 27G4ZR. Die liggen sinds februari 2026 in de winkel voor respectievelijk 149 en 169 euro, met goedkopere varianten vanaf 129 euro. Later in het voorjaar volgen nog extra Fast IPS- en curved modellen vanaf ongeveer 139 tot 199 euro. Voor dat geld krijg je tot 260Hz, 1ms responstijd en features zoals Adaptive Sync en motion blur reduction. Voor gamers met een kleiner budget is dit gewoon een van de beste aankopen die je kan doen.

Dual-frame monitoren zijn echt de toekomst

Als ik één trend uit Dubrovnik moest kiezen waar ik oprecht het meest enthousiast van werd, dan zijn het de dual-frame monitoren. Of dual-mode, afhankelijk van hoe het merk het noemt. Het idee blijft heerlijk simpel: je wisselt tussen hoge resolutie en extreme refresh rates, afhankelijk van wat je aan het doen bent.

Dat concept wordt steeds interessanter, omdat het inspeelt op hoe mensen hun setup vandaag de dag echt gebruiken. Overdag werk je in 4K, ’s avonds speel je competitieve shooters in Full HD of QHD met een veel hogere refresh rate. Of je gebruikt één scherm voor zowel consolegaming als pc-gaming zonder dat je echt compromissen hoeft te sluiten.

Ik heb al een paar eerdere monitoren genoemd die hier gebruik van maken, maar vooral de Philips Evnia 27M2D5901A was indrukwekkend hierin. Hij komt pas in juli uit, maar ik kan niet wachten om hem te testen. Je krijgt een 5K-resolutie op 165Hz of een 2K-resolutie op 330Hz. Dit zijn ook refresh rates die een beetje logisch zijn, want de vraag is nog maar of je echt iets gaat hebben aan refresh rates van 720Hz. De prijs wordt 799 euro, dus het is best competitief geprijsd.

De nieuwe dual-frame schermen van AOC en Philips lieten zien hoe breed deze technologie is. Niet alleen OLED-panelen krijgen deze flexibiliteit, maar ook IPS-modellen. Dat maakt het plots relevant voor veel meer mensen dan alleen de absolute high-end gamer. Dual-frame monitoren zijn echt de toekomst, want je kan er zoveel mee doen.

Ambiscape en kleine ergernissen

Aan Philips-zijde was Ambiscape voor mij de leukste nieuwe toevoeging. Evnia probeerde al langer om monitoren niet alleen als displays te positioneren, maar als deel van je hele setup of zelfs je hele kamer. Met Ambiscape wordt dat idee nu nog concreter. Het is gewoon een softwarelaag, dus het is heel makkelijk implementeerbaar.

In plaats van alleen licht achter je monitor te tonen, wil Philips meerdere compatibele lampen in de ruimte laten synchroniseren met wat er op het scherm gebeurt. Als dat goed werkt, kan dat echt fantastisch zijn voor grote gaming rigs, uitgebreide setups of content creators met grotere camera-opstellingen. Zolang een lamp of setup compatibel is met Matter, werkt het. Dat betekent dus ook oudere modellen van Philips met Ambiscape.

Het klinkt misschien als een gimmick, maar ik zie hier oprecht potentie in. Zelf ben ik altijd al fan geweest van Ambilight en lampjes achter de monitor tijdens het gamen of werken, is ook best wel rustgevend. Het zou vooral fijn zijn als het iets meer breder inzetbaar is dan een statisch lampje of een aanpasbare gradiënt. Hopelijk worden er volgend jaar nog meer lampjes aan de monitoren toegevoegd.

Toch was niet alles perfect. Mijn grootste ergernis op het event was eigenlijk heel simpel: de esportsmonitoren van AOC stonden niet aangesloten op iets als Counter-Strike 2 of Valorant. En dat voelt als een gemiste kans.

Want juist bij dit soort schermen wil je niet alleen een demo of een mooi testbeeld zien. Je wil voelen wat zo’n refresh rate doet in een bekende, bewezen situatie. Je wil flicks maken, spray transfers testen, voelen hoe een monitor werkt en meteen ervaren of die extra snelheid in de praktijk iets toevoegt. Zeker bij monitoren die zo sterk leunen op competitieve performance is dat bijna essentieel.

Nu bleef het soms iets te veel hangen in specificaties en beloftes, terwijl dit net producten zijn die zichzelf het best verkopen zodra je ze in de juiste game ziet draaien. Ik had daar graag gewoon Counter-Strike 2 op willen spelen. Of Valorant. Desnoods allebei.