OnePlus 15 franchit un cap avec un écran que les autres n’ont pas

OnePlus a partagé les premières informations concernant l’écran du futur OnePlus 13

Parmi les éléments clés : un taux de rafraîchissement de 165 Hz et des bordures de 1,15 mm

Le lancement du OnePlus 13 en Chine est attendu avant le 31 octobre

Le OnePlus 15 se prépare à faire son entrée. Prochain porte-étendard du fabricant chinois de smartphones Android, il devrait être dévoilé très prochainement en Chine, avant une arrivée progressive sur les marchés occidentaux et internationaux.

Selon PhoneArena, le OnePlus 15 serait lancé en Chine en octobre 2025. Alors que la date officielle n’a pas encore été confirmée, la marque a déjà révélé plusieurs caractéristiques techniques de l’écran, en partenariat avec sa marque sœur Oppo et le fabricant d’écrans BOE.

D’après GizmoChina (via GSMArena), OnePlus a communiqué directement de nouvelles informations officielles sur l’écran du OnePlus 15.

Celui-ci bénéficiera de bordures symétriques de 1,15 mm tout autour de l’écran. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max affiche des bordures ultra-fines de 1,36 mm.

Le OnePlus 15 sera doté de cadres symétriques ultra-fins. (Image credit: OnePlus / Oppo / BOE / GizmoChina)

Additionally, the OnePlus 15 will support a 165Hz refresh rate, much higher than the OnePlus 13 and most of the best Android phones on th

Le OnePlus 15 prendra également en charge un taux de rafraîchissement de 165 Hz, bien supérieur à celui du OnePlus 13 et à la majorité des smartphones Android haut de gamme actuellement disponibles. La norme actuelle pour un flagship moderne est de 120 Hz.

Pour rappel, le taux de rafraîchissement correspond au nombre de fois où l’image affichée est redessinée chaque seconde. Plus ce taux est élevé, plus les mouvements apparaissent fluides, ce qui facilite la lecture des détails en mouvement.

OnePlus a également annoncé une amélioration de 13 % du mode haute luminosité, ce qui laisse supposer une hausse de la luminosité mesurée, ainsi qu’un gain de 11,8 % en précision des couleurs. L’écran est par ailleurs certifié TUV-Rheinland avec une luminosité minimale de 1 nit en mode matériel.

OnePlus semble avoir opté pour un écran plat pour le modèle de cette année, plutôt que pour le design incurvé du OnePlus 13. (Image credit: OnePlus / Oppo / BOE / GizmoChina)

En outre, l’écran devrait consommer 10 % d’énergie en moins par rapport à celui du OnePlus 13, tout en offrant une durée de vie des composants allongée de 30 %. Déjà réputée pour l’autonomie de ses smartphones, la marque pourrait franchir un nouveau cap avec ce modèle.

Le OnePlus 15 intégrera aussi la puce P3 d’Oppo, un contrôleur d’affichage dédié capable de charger les lignes de pixels en seulement 1,3 microseconde, soit deux fois plus rapidement que la moyenne du secteur, selon GizmoChina. Résultat : une meilleure réactivité et une luminosité maintenue, même à des taux de rafraîchissement élevés.

Enfin, les visuels partagés par OnePlus semblent confirmer que le OnePlus 15 adoptera un écran plat, rompant ainsi avec la tradition des écrans incurvés des générations précédentes. La taille de l’écran serait de 6,78 pouces, selon les dernières rumeurs.

Tout semble donc réuni pour que le OnePlus 15 prenne dignement la relève du OnePlus 13, actuellement considéré comme l’un des meilleurs smartphones Android disponibles.