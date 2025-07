Le design des smartphones modernes est-il devenu ennuyeux ? Un sondage réalisé auprès de 1 500 lecteurs plus tôt cette année révèle que 78% d’entre eux répondent oui à cette question.

Il fut un temps où le secteur regorgeait d’appareils à la fois curieux et fascinants (souvenir du LG Wing, par exemple). Aujourd’hui, les fabricants adoptent une approche bien plus sobre, presque rigide, dans leurs lignes.

Une exception notable subsiste : Nothing. Depuis sa création en 2021 par l’ancien patron de OnePlus, Carl Pei, la marque défend une ambition claire : « redonner du fun à la tech ». Chaque modèle Nothing est conçu pour sortir du lot, et le tout nouveau Nothing Phone 3, très attendu, ne déroge pas à la règle — bien au contraire.

Présenté comme le « tout premier vrai flagship » de la marque, ce modèle surprend autant par son apparence que par sa fiche technique. Imaginez un puzzle coulissant pour enfants recouvert de colle blanche, orné de trois boutons noirs de couture. Voilà le Nothing Phone 3. Une proposition audacieuse, qui n’a rien à envier aux meilleurs smartphones du marché — et peut-être bien le lancement le plus intrigant de l’année.

Nothing Phone (3) hands-on: the most interesting phone of 2025? - YouTube Watch On

Quelles sont donc les nouveautés par rapport au Nothing Phone 2, salué mais clairement pas haut de gamme ? Pour commencer, les traditionnelles bandes Glyph laissent place à une toute nouvelle interface appelée Glyph Matrix.

Ce petit écran interactif, situé en haut à droite de la face arrière de 6,67 pouces, peut afficher différents contenus : notifications personnalisées selon les contacts, ou mini-jeux appelés « Glyph Toys », comme Action ou Vérité ou Pierre, Feuille, Ciseaux. Glyph Matrix peut même faire office de viseur pixelisé pour les selfies — un clin d’œil rétro qui évoque la Game Boy Camera.

Image 1 of 3 La nouvelle interface Glyph Matrix sur le Nothing Phone 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Autre changement notable : si le design conserve le style modulaire emblématique de Nothing, les objectifs photo ne sont plus regroupés dans un module circulaire ou ovale, comme sur les modèles Phone 3a ou Phone 3a Pro. Ils sont désormais fixés directement, chacun à part.

Ce choix pourrait diviser. Mais certains y verront une touche artistique assumée, presque abstraite, qui renforce l’originalité du téléphone. Les anciens modèles Nothing se distinguaient déjà visuellement, mais pas à ce point.

(Image credit: Future)

Côté photo, place à du neuf. Le Phone 3 embarque un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx également, et un tout nouveau téléobjectif de 50 Mpx avec zoom optique 3x. Difficile pour l’instant de juger les performances réelles sans test approfondi, mais sur le papier, ces modules rivalisent avec les meilleurs modèles haut de gamme.

La caméra frontale passe elle aussi à 50 Mpx, contre 32 Mpx sur le Phone 2. Quant au petit point rouge visible à l’arrière du Phone 3, il s’allume automatiquement lors d’un enregistrement vidéo avec l’une des trois caméras arrière.

Le Nothing Phone 3 fonctionne sous Nothing OS 3.5, basé sur Android 15. (Image credit: Future)

Sous le capot, le Phone 3 tourne avec la toute dernière puce Snapdragon 8s Gen 4 de Qualcomm. L’absence de Snapdragon 8 Elite n’est pas perçue comme un inconvénient majeur par Nothing, qui mise sur une expérience fluide et réactive. Impossible de trancher sans comparaison directe avec les concurrents, mais la marque se montre confiante.

Le processeur est épaulé par une batterie en silicium-carbone de 5 150 mAh, une technologie encore rare sur Android. La recharge rapide grimpe à 65 W — un bond significatif comparé à la limite de 45 W du Phone 2.

Le nouveau flagship intègre également une certification IP68 contre l’eau et la poussière, un verre Gorilla Glass, ainsi qu’une fonction de recherche appelée Essential Search. Elle s’ajoute à la touche physique Essential Key introduite avec le Phone 3a Pro.

Seul un aperçu rapide a pu être réalisé lors de la présentation à Londres, donc les nouvelles fonctionnalités restent encore à tester en détail. Mais une chose est sûre : le Phone 3 n’a aucun équivalent sur le marché à l’heure actuelle. Si les promesses sont tenues et que la puce Snapdragon 8s Gen 4 rivalise au minimum avec le Tensor G5 de Google, ce modèle pourrait bien s’imposer comme le smartphone le plus marquant de l’année.

Côté tarif, il démarre à 849 € pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Compter 949 € pour la déclinaison 16 Go / 512 Go. Des prix qui le placent directement face à l’iPhone 16, au Galaxy S25 et au Pixel 9. Reste à voir s’il parviendra à s’imposer face à ces géants.