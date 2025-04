Le CEO de Nothing révèle enfin quand sortira le Nothing Phone 3

Le Nothing Phone 3 attendu pour le troisième trimestre

Juillet semble une date probable, en s'appuyant sur les lancements précédents

Les modèles Phone 3a et Phone 3a Pro sont déjà disponibles

L’attente autour du Nothing Phone 3 dure depuis un moment. Son lancement avait été repoussé l’an dernier, Nothing souhaitant prendre plus de temps pour développer son logiciel et ses fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Désormais, une chose est sûre : le modèle sortira bien cette année.

Lors d’une session "ask me anything" ("demandez-moi n'importe quoi") sur X, Carl Pei, PDG de Nothing, a confirmé que le Nothing Phone 3 serait lancé au "troisième trimestre", soit entre juillet et septembre.

Aucun autre détail n’a été donné pour le moment, et il faudra patienter pour connaître la date exacte de présentation du prochain smartphone phare de la marque. Le Nothing Phone 2 avait été lancé en juillet 2023, ce qui peut donner un indice.

En novembre dernier, une rumeur annonçait que Nothing prévoyait de sortir trois smartphones d’ici la mi-année, soit vers juin ou juillet. Les modèles Nothing Phone 3a et Nothing Phone 3a Pro ont d’ailleurs été dévoilés en mars 2025.

Un modèle très attendu, et peut-être l’un des temps forts de l’année

Si Nothing avait conservé un rythme régulier, le Nothing Phone 3 serait sorti en juillet 2024. Pourtant, en juin de la même année, Carl Pei avait annoncé un report du lancement à cette année, soulignant l’importance de "bien finaliser le produit".

L’objectif affiché est d’"intégrer le matériel et l’IA de manière utile et agréable", selon les mots du dirigeant. Il faut donc s’attendre à un ensemble de fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle pour ce prochain modèle phare.

Les modèles actuels intègrent déjà plusieurs outils d’IA, dont la mémoire secondaire "Essential Space", qui pourraient encore être optimisés. Le Nothing Phone 3 devrait apporter des améliorations à ce niveau.

D’après les fuites connues à ce jour, le Nothing Phone 3 devrait marquer une nette évolution par rapport à son prédécesseur. Peut-être même s’imposer comme l’un des smartphones marquants de l’année. Réponse dans quelques mois.

