Nothing Phone 3a et 3a Pro : leur design intégral révélé dans une fuite vidéo

Une nouvelle fuite de téléphone Nothing apparaît sous forme de vidéo

Le Nothing Phone 3a et le Phone 3a Pro sont montrés

La présentation officielle est prévue pour le 4 mars

Nothing n’a pas encore confirmé que ses prochains smartphones seront dévoilés le mardi 4 mars, mais pour les plus impatients, de nouvelles vidéos promotionnelles montrant les Nothing Phone 3a et Nothing Phone 3a Pro ont fuité en ligne.

Ces vidéos proviennent du leaker bien connu @MysteryLupin et révèlent les modèles standard et pro à venir. En plus d’un aperçu détaillé du design de chaque appareil, elles donnent également quelques informations sur les fonctionnalités logicielles embarquées.

La vidéo du Nothing Phone 3a évoque un « nouveau système photo avancé » comprenant un triple capteur 50 MP + 50 MP + 8 MP à l’arrière, avec un zoom optique 2x. De quoi séduire les amateurs de photographie mobile exigeants.

Pour le Nothing Phone 3a Pro, on retrouve la même configuration 50 MP + 50 MP + 8 MP, mais cette fois avec un téléobjectif périscopique permettant d’atteindre un zoom optique 3x.

Espaces et écrans

Au-delà de la partie photo, les deux modèles disposent d’une fonctionnalité appelée « seconde mémoire », accessible via un nouveau bouton latéral. Cette option semble s’appuyer sur l’IA pour la recherche, l’organisation et la prise de notes.

Nothing OS 3 introduit également une nouvelle fonctionnalité baptisée Essential Space, qui s’apparente à une application de notes capable « d’organiser du contenu et de générer des actions ». Notes vocales, listes de tâches et bien d’autres éléments peuvent être combinés au sein d’une seule interface.

Le processeur Snapdragon 7s Gen 3 est mentionné comme moteur des Nothing Phone 3a et 3a Pro. D’après les fuites précédentes, ces deux modèles ne devraient pas présenter de différences majeures en termes de caractéristiques techniques.

Les deux smartphones bénéficient de ce que Nothing décrit comme « notre plus grand et plus lumineux écran », avec une diagonale de 6,77 pouces, une luminosité maximale de 3000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. D’ici une semaine, tous ces détails devraient être officialisés.

