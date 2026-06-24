Le Nothing Phone (4b) arrive bientôt, mais sa place dans la gamme soulève déjà une vraie question

Nothing vient de dévoiler son plus gros teaser pour le Phone (4b)

Il s’agit d’une alternative plus abordable au Nothing Phone (4a), ce qui laisse penser qu’il était peut-être initialement prévu comme un modèle CMF

Il sera annoncé le 7 juillet

Quelque chose d’étrange se passe chez Nothing. Il y a quelques jours à peine, l’entreprise annonçait qu’aucun nouveau téléphone CMF ne sortirait cette année, et voilà qu’elle revient avec un teaser pour le premier modèle d’une nouvelle gamme, baptisé Nothing Phone (4b). Certains éléments laissent penser qu’il s’agit du CMF Phone 3 Pro, à ceci près qu’il n’en porte pas le nom.

Le principal teaser du Nothing Phone (4b) provient du compte X officiel de Nothing. Il inclut des esquisses de différents designs possibles, sans réellement en dévoiler beaucoup. Il indique aussi que davantage d’informations seront révélées le 7 juillet à 12h (heure de Paris).

Quelques détails supplémentaires sont toutefois déjà connus. Le cofondateur de Nothing, Akis Evangelidis, a expliqué sur X que « la série B s’appuie sur le succès de la série A en s’ouvrant à un nouveau segment, tout en conservant une hiérarchie claire des produits ».

Plus révélateur encore, il a ajouté que « la série A reste notre gamme la plus premium en dessous de nos produits phares, qui ne portent pas de lettre ». Une manière détournée de dire que le Nothing Phone (4b) sera moins haut de gamme que le Nothing Phone (4a). Or, quel autre modèle devait être moins haut de gamme ? Le CMF Phone 3 Pro annulé.

Phone (4b).Kept sketching the Phone (4a) series and accidentally made a new phone.7 July, 11:00 BST. pic.twitter.com/kQjb76174hJune 23, 2026

Un téléphone CMF à un prix plus élevé ?

Pourquoi Nothing reconditionnerait-il le CMF Phone 3 Pro en Phone (4b) ? L’entreprise a expliqué qu’aucun nouveau téléphone CMF ne sortirait cette année en raison de la crise actuelle de la RAM, ce qui signifie qu’il est impossible de « concevoir un téléphone représentant une véritable avancée à un prix cohérent pour CMF ».

En revanche, il serait possible de proposer ce téléphone à un tarif plus adapté à la marque Nothing, plus premium. Autrement dit, il existe une possibilité qu’il s’agisse bien du CMF Phone 3 Pro, mais vendu plus cher que ce que la marque CMF aurait pu justifier.

Bien sûr, cela reste une hypothèse. Il est tout à fait possible qu’en parallèle du CMF Phone 3 Pro abordable, Nothing travaillait aussi sur le Phone (4a) entrée de gamme, et que ce dernier ait simplement été teasé quelques jours après l’annulation du premier. Le timing reste toutefois étrange.

Il sera probablement impossible de savoir avec certitude si ce modèle était à l’origine conçu comme un CMF ou non. En revanche, davantage d’informations sur ses caractéristiques, ses fonctionnalités et peut-être son prix devraient être révélées très prochainement.