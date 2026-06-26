Les fans de Nothing boudent le nouveau Phone (4b), mais s’emballent déjà pour un concept impossible à acheter

Rien ne mettait encore vraiment en valeur le design du Phone (4b)

On y trouve un double module photo, une barre lumineuse LED et de larges bordures

Les fans ne sont pas convaincus, mais achèteraient le concept phone récemment présenté par Nothing

Après un récent teaser, Nothing a désormais dévoilé le design complet du Phone (4b), même si le smartphone ne sera entièrement détaillé que le 7 juillet.

On sait ainsi que le Nothing Phone (4b) embarque un double module photo avec des capteurs disposés verticalement, intégrés dans un large bloc au fini texturé. Une barre lumineuse LED, similaire à celle du Nothing Phone (4a), est aussi présente. À l’avant, on retrouve une caméra poinçonnée et un écran plat entouré de larges bordures.

Un design correct, mais un peu moins original ou inspiré que de nombreux modèles Nothing. Les fans, dans l’ensemble, ne sont pas séduits.

Les réactions au teaser sur X incluent “design Nothing le plus banal” ou encore “très décevant”. Sur Reddit, certains commentaires parlent d’un “look raté” ou d’un simple “beurk”.

Sauf si la fiche technique ou le prix compensent ce design, ce modèle pourrait ne pas rencontrer un grand succès. Et si, comme cela a déjà été envisagé, il devait à l’origine sortir sous la marque CMF, il est peu probable qu’il se distingue vraiment sur le plan technique. Le branding Nothing devrait en plus entraîner un tarif plus élevé que s’il avait été lancé comme un appareil CMF.

Le téléphone que les fans attendent

Nothing a aussi récemment présenté un smartphone qui, lui, suscite un réel enthousiasme. Problème, il ne s’agit que d’un concept, qui a peu de chances de voir le jour.

We made YOUR Dream Phone - YouTube Watch On

Le modèle en question apparaît dans une vidéo YouTube. Nothing y imagine un smartphone intégrant les fonctionnalités idéales proposées par sa communauté. On y trouve un écran compact, inférieur à 6 pouces, une caméra selfie rétractable, un double module photo à l’arrière, une prise casque et un port microSD.

La marque précise toutefois qu’un tel appareil serait assez épais. Même ainsi, il ne pourrait sans doute embarquer qu’une batterie silicium-carbone de 3 800 mAh. Cela explique sans doute pourquoi l’équipe ne semble pas intéressée à en faire un produit réel.

Pourtant, les réactions à la vidéo parlent d’elles-mêmes. “Achat assuré à 100 %”, “magnifique” ou encore “laissez tomber le Nothing Phone 4, sortez celui-ci” figurent parmi les commentaires.

Il semble donc qu’une vraie demande existe pour ce modèle, du moins chez les fans les plus actifs de Nothing, contrairement au Phone (4b).