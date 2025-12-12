L’iPhone pliable va faire un malheur… sauf si Apple échoue sur ces 3 points

L’iPhone pliable d’Apple pourrait s’emparer de 22 % du marché des smartphones pliants

Il devrait venir concurrencer sérieusement les modèles déjà en place

Malgré cela, trois points restent particulièrement préoccupants

À ce stade, quiconque suit un tant soit peu l’actualité tech sait qu’Apple planche sur un iPhone pliable, censé bouleverser le secteur dès sa sortie prévue fin 2026 – et capter 22 % du marché selon les estimations d’IDC. Connaissant Apple, ce modèle pourrait bien surclasser ses concurrents dès son arrivée. Mais les premières générations sont rarement sans défaut.

D’après les rumeurs actuelles, certains éléments pourraient nuire à son succès. Apple n’est pas à l’abri de faux pas ces dernières années – Apple Intelligence ou le casque Vision Pro en sont des exemples récents – et plusieurs écueils évidents devront absolument être évités.

Si l’un des trois points suivants se confirmait, le doute risquerait fort de s’installer.

1. Un tarif astronomique

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Impossible de l’ignorer : les smartphones pliants coûtent une petite fortune. Le Samsung Galaxy Z Fold 7, considéré comme le meilleur modèle du genre, débute à 2 099 €, tandis que le OnePlus Open – souvent qualifié de modèle « abordable » – démarre à 1 599 €. Quant au modèle pliable d’Apple, il pourrait franchir allègrement ces seuils, plusieurs analystes tablant sur une fourchette allant de 2 000 à 2 500 dollars (prix à confirmer en France).

Malheureusement, un tarif exorbitant semble presque inévitable, au vu des habitudes de la marque. Apple positionne souvent ses produits légèrement au-dessus de la concurrence. Ce n’est pas systématique, mais dans le cas d’un iPhone pliant, embarquant une technologie haut de gamme, un tarif avoisinant les 2 500 € paraît plus que probable.

2. Un pli visible à l’écran

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Depuis leur apparition sur le marché, les smartphones pliants traînent un défaut bien visible : une pliure au centre de l’écran. Dans certains cas, cette marque s’accentue avec le temps. Même lorsqu’elle reste stable, elle trahit le prix élevé de ces appareils par une imperfection très visible.

Les rumeurs laissent entendre qu’Apple serait proche d’éliminer cette fameuse pliure sur son modèle. Connaissant l’exigence de la marque en matière de finition, cela paraît plausible. Mais si la marque échoue et que la pliure reste bien visible à l’usage, cela risquerait de refroidir bien des consommateurs.

Un tel défaut serait d’autant plus difficile à accepter qu’il s’agit d’un produit censé représenter le sommet du savoir-faire d’Apple.

3. Une autonomie décevante

(Image credit: Huawei)

L’autonomie reste un défi souvent sous-estimé pour les modèles pliants. Contrairement aux smartphones traditionnels, ils doivent alimenter plusieurs écrans en même temps. Plus les dalles sont grandes et lumineuses, plus la consommation grimpe – sans même compter celle du processeur, des applications et autres composants.

Les iPhone actuels ne sont pas les moins performants du marché sur ce point, mais les modèles Android se placent souvent en tête. De quoi nourrir quelques inquiétudes à l’approche de la sortie du modèle pliable.

Pour donner un ordre d’idée : les tests réalisés sur le Samsung Galaxy Z Fold 7 indiquent une autonomie d’environ 11 heures en navigation web continue. À titre de comparaison, l’iPhone Air, testé dans les mêmes conditions (navigation web en 5G, luminosité à 150 nits), atteint les 12 heures.

C’est plutôt correct, et le travail effectué par Apple sur l’iPhone Air pourrait avoir permis de développer des batteries à la fois compactes et puissantes pour son modèle pliant. Mais si l’autonomie s’avère en deçà des attentes, cela risquerait de peser lourd dans la balance au moment de passer à l’achat.