Un iPhone 17 Ultra en 2025 ? Une rumeur qui refait surface

L'iPhone 16 Pro Max pourrait être suivi de l'iPhone 17 Ultra

Nous avons également entendu la rumeur « Ultra » les années précédentes

L'iPhone 17 Ultra pourrait être doté d'une plus grande batterie et d'un meilleur refroidissement

Nous nous attendons à ce qu’Apple dévoile la gamme iPhone 17 en septembre, et une nouvelle rumeur évoque un changement de nom pour le modèle le plus cher de la série – une rumeur qui circule d’ailleurs depuis quelques années déjà.

D’après le leaker bien connu Yeux1122 (via MacRumors), l’iPhone 17 Pro Max serait en réalité renommé iPhone 17 Ultra. Cette information proviendrait d’investisseurs et de sources internes à la chaîne d’approvisionnement.

Si le modèle précédemment appelé iPhone 17 Pro Max change effectivement de nom, il s’agirait du premier iPhone Ultra commercialisé par Apple – même si la marque a déjà utilisé cette appellation pour certaines de ses puces Apple Silicon, ainsi que pour la série Apple Watch Ultra.

Cependant, cette rumeur n’est pas nouvelle : elle avait déjà circulé pour les iPhone 15 et iPhone 16, sans que les noms ne soient finalement modifiés. Peut-être qu’Apple choisira enfin de revoir son approche cette année.

Matériel et logiciels

L'iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En théorie, la gamme pourrait donc se composer de l’iPhone 17, l’iPhone 17 Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Ultra. Cette nomenclature donnerait une certaine cohérence, avec un mot supplémentaire unique pour chaque variante.

Cela dit, le même leaker précise que le nom iPhone 17 Air n’est pas encore définitif. Ce modèle ultra-fin, qui remplacerait l’iPhone 16 Plus, a fait l’objet de nombreuses fuites, mais Apple ne semble pas avoir arrêté son choix concernant son appellation.

L’iPhone 17 Ultra (si ce nom se confirme) serait également doté d’une Dynamic Island plus petite, d’une chambre à vapeur pour améliorer le refroidissement et les performances, ainsi que d’une batterie de plus grande capacité, ce qui augmenterait son épaisseur.

Par ailleurs, iOS 19 devrait bénéficier d’une refonte majeure. Entre le matériel et le logiciel, Apple semble préparer une année particulièrement riche en nouveautés. La première présentation d’iOS 19 est attendue en juin, lors de la WWDC 2025.