L'iPhone SE 4 pourrait bouleverser le marché grâce à une rumeur alléchante sur l'appareil photo

L'iPhone SE 4, dont on parle depuis longtemps, pourrait être lancé prochainement, selon de nouvelles rumeurs

LG Innotek aurait commencé à produire des modules de caméra pour le nouveau téléphone, ce qui se produit normalement trois mois avant le lancement

Le nouveau SE emprunterait également l'écran de l'iPhone 13

L’iPhone SE 4 longuement attendu pourrait être sur le point d’arriver, avec une mise à niveau inattendue de son appareil photo, selon une nouvelle série de rumeurs.

D’après le média coréen ETNEWS (via Google Translate), LG Innotek fournirait le module d’appareil photo arrière à objectif unique ainsi que la caméra frontale pour le prochain modèle. Une stratégie basée sur l’utilisation de composants déjà existants serait mise en place afin de réduire les coûts.

Le fait que le nouvel iPhone SE soit doté d’un seul appareil photo arrière ne serait pas une nouveauté. Cependant, le rapport suggère que cet appareil arrière pourrait être équipé d’un objectif de 48 MP, similaire à celui des modèles iPhone 14 Pro et de l’ensemble des gammes iPhone 15 et iPhone 16. Si ces informations sont confirmées, il s’agirait très probablement du même capteur que celui utilisé dans ces précédents modèles.

Jusqu’ici, les prévisions concernant le nouvel iPhone SE évoquaient un appareil photo arrière unique de 12 MP, à l’image du modèle actuel de troisième génération. Toutefois, le rapport d’ETNEWS indique que la caméra selfie du nouvel iPhone SE resterait identique à celle du modèle actuel, avec une résolution de 12 MP.

Comme le note BGR, un rapport précédent publié par le média coréen Aju News précise que LG livre habituellement les modules caméra environ trois mois avant la sortie officielle des téléphones.

Cela laisse penser que l’iPhone SE 4 pourrait être lancé en mars 2025, une date cohérente avec les précédents modèles de la série, tous dévoilés en mars ou en avril de leur année respective.

Le rapport confirme également les rumeurs concernant l’écran de l’iPhone SE 4, suggérant que le téléphone emprunterait la dalle OLED LTPS de 6,1 pouces de l’iPhone 13. Cette dalle offrirait probablement une résolution de 1170 x 2532 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz – une qualité d’image agréable, même si la plupart des téléphones d’entrée de gamme proposent désormais un taux de rafraîchissement de 90 Hz, voire 120 Hz.

Apple aurait réparti ses commandes pour ce nouvel écran entre LG Innotek et le fabricant chinois BOE. L’utilisation de panneaux déjà développés s’inscrit dans la stratégie de réduction des coûts mise en avant par ETNEWS.

Enfin, l’intégration de cet écran impliquerait presque certainement un design proche de celui de l’iPhone 14, comme évoqué dans les précédentes rumeurs.

Pour l’heure, Apple n’a encore communiqué aucune information officielle concernant l’iPhone SE 4 et ne devrait le faire qu’à l’approche de sa sortie.

Notre analyse

L'engouement pour l'iPhone SE 4 monte en flèche, et pour de bonnes raisons – si ces rumeurs se confirment, on pourrait bien avoir entre les mains l’un des meilleurs téléphones abordables (et surtout au meilleur rapport qualité-prix) jamais proposés par Apple.

Les systèmes photo mobiles d'Apple sont réputés pour leur qualité et leur fiabilité en mode point-and-shoot. Équiper le modèle le moins cher de la gamme d’un appareil photo modernisé de 48 MP serait une décision extrêmement avantageuse pour les consommateurs.

Pour la plupart des utilisateurs, cela offrirait largement les capacités photographiques nécessaires – honnêtement, combien de personnes utilisent réellement l’objectif ultra grand-angle de leur smartphone au quotidien ?

Même les amateurs de systèmes photo de smartphones démesurément imposants pourraient se satisfaire d’un simple capteur de 48 MP dans la majorité des situations.

En plus de l’écran de l’iPhone 13, l’iPhone SE 4 devrait également être doté de spécifications quasiment identiques à celles de l’iPhone 16, afin de garantir le support de l’Apple Intelligence.

Imaginez un peu – un téléphone compact doté d’une intelligence artificielle avancée, avec un excellent appareil photo, parfaitement intégré dans l’écosystème Apple, et tout cela pour moins de 500 € ? L’année à venir pourrait bien voir l’iPhone SE devenir un véritable concurrent sur le marché, et plus seulement une vague touche de nostalgie.