L’iPhone 17 Pro pourrait embarquer 12 Go de RAM pour booster l’IA

L'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max devraient être dotés de 12 Go de mémoire vive

C'est plus que les 8 Go des modèles actuels

Cela pourrait représenter un gain de puissance considérable pour l'exécution d'outils d'intelligence artificielle sur l'appareil

Le supposé iPhone 17 Pro pourrait bénéficier d'une augmentation de RAM, et le prochain modèle devrait embarquer 12 Go de mémoire vive, selon l’analyste Jeff Pu de GFHK Tech Research.

Dans une note destinée aux investisseurs et relayée par 9to5Mac, Pu confirme les rumeurs évoquées l’an dernier par l’analyste Ming-Chi Kuo, souvent bien informé sur Apple. Il affirme que les futurs modèles Pro de l’iPhone 17 profiteront d’un saut notable par rapport aux 8 Go de RAM utilisés actuellement sur les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

« L’iPhone 17 Pro et Pro Max devraient passer à une LPDDR5 de 12 Go, ce qui, à lui seul, contribuera à une augmentation annuelle de 3,5 % de la quantité de mémoire DRAM utilisée dans les smartphones, sur environ 100 millions de nouveaux iPhone », explique Pu.

Actuellement, avec ses 8 Go de RAM et la puce A18 Bionic, l’iPhone 16 Pro Max ne semble pourtant pas montrer de signes de faiblesse : les applications se chargent rapidement et l’expérience sous iOS reste fluide et réactive.

Toutefois, l’ajout de RAM reste un moyen d’assurer la pérennité des futurs modèles Pro, notamment face aux nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle. Apple Intelligence, en particulier, requiert une bonne capacité de mémoire vive, surtout si le traitement des tâches d’IA s’effectue directement sur l’appareil au lieu d’être déporté sur le cloud.

9to5Mac souligne d’ailleurs que cette augmentation de mémoire pour gérer l’intelligence artificielle s’inscrit dans la stratégie globale d’Apple. Les nouveaux Mac sont désormais équipés de 16 Go de RAM minimum. La note de Pu et les prédictions initiales de Kuo semblent donc cohérentes.

Si l’augmentation de la RAM sur les futurs iPhone Pro promet une meilleure longévité face aux renouvellements annuels des smartphones haut de gamme, encore faut-il qu’Apple exploite cette puissance supplémentaire pour proposer des fonctionnalités d’IA réellement innovantes. Pour l’instant, Apple Intelligence intègre des options intéressantes, mais aucune ne semble révolutionnaire ou indispensable.

À titre d’exemple, l’intégration des caméras de l’iPhone et des données de l’Apple Watch pour générer des entraînements personnalisés serait une évolution bienvenue. Pourtant, Apple Intelligence se contente aujourd’hui d’améliorer le ton des e-mails et des messages ou de fusionner deux emojis pour créer des associations parfois étranges…

Par ailleurs, dans un marché où la concurrence s’intensifie, notamment face aux Pixel de Google, Apple devra proposer des innovations majeures en matière d’intelligence artificielle pour que l’iPhone 17 puisse rivaliser sur ce terrain.