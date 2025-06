L’iPhone 17 pourrait inaugurer un écran plus grand grâce à des bordures plus fines – une avancée majeure

L’iPhone 17 pourrait bénéficier d’un écran plus grand, selon de nouvelles rumeurs

Un passage de 6,1 à 6,27 pouces serait envisagé

Les bordures devraient être réduites

Le lancement attendu de l’iPhone 17 approche à grands pas, prévu pour septembre, et une nouvelle fuite non officielle suggère que l’écran pourrait gagner en surface par rapport à celui de l’iPhone 16 – grâce à des bordures plus fines.

D’après Ross Young, un analyste reconnu du secteur, le prochain modèle phare d’Apple afficherait une diagonale de 6,27 pouces, contre 6,1 pouces actuellement. Une évolution discrète, mais visible.

Comme le souligne 9to5Google, plusieurs sources concordantes ont relayé la même information ces derniers mois, renforçant ainsi la crédibilité de la rumeur. De leur côté, les modèles iPhone 17 Pro et Pro Max devraient conserver leurs tailles d’écran respectives, à savoir 6,3 pouces et 6,9 pouces.

Reste l’iPhone 17 Air, dont la diagonale annoncée serait de 6,7 pouces. Aucun modèle actuel ne permet de comparaison directe, mais ce nouveau venu prendrait la place de l’iPhone 16 Plus, doté lui aussi d’un écran de 6,7 pouces.

Ce que disent les rumeurs jusqu’à présent

L'iPhone 16 Plus, qui pourrait être retiré du marché cette année (Image credit: Future)

De nombreuses informations ont circulé ces derniers mois à propos de l’iPhone 17, notamment une possible mise à jour du modèle de base vers la technologie ProMotion 120 Hz. Un changement qui améliorerait la fluidité des animations et rendrait possible un écran toujours allumé.

Les versions Pro et Pro Max pourraient, elles, bénéficier d’un important lifting à l’arrière. En revanche, le design du modèle standard resterait proche des générations précédentes.

Dans un contexte de politiques tarifaires américaines instables, difficile de savoir si Apple parviendra à maintenir les prix. La tendance actuelle laisse entendre que l’iPhone 17 coûterait plus cher que l’iPhone 16.

Par ailleurs, Apple envisagerait de faire passer iOS (et ses autres plateformes logicielles) en version 26 cette année, pour s’aligner sur l’année 2026. En revanche, aucun changement de numérotation n’est attendu pour la gamme iPhone.

