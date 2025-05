L’iPhone pliable utiliserait un type d’écran différent de celui des modèles pliables de Samsung

Il intégrerait un capteur tactile directement dans l’écran, le rendant plus fin et plus léger

Il offrirait également une luminosité plus élevée et une meilleure reproduction des couleurs

L’iPhone pliable, dont les rumeurs circulent depuis longtemps, serait équipé d’un écran fabriqué par Samsung, mais selon un nouveau rapport, ce dernier pourrait surpasser ceux des téléphones pliables de Samsung.

Le leaker yeux1122, relayé par le blog sud-coréen Naver (via MacRumors), affirme que l’iPhone pliable disposerait d’un nouveau type d’écran inédit sur les modèles Samsung Galaxy Z Fold ou Samsung Galaxy Z Flip.

Cet écran intégrerait directement un capteur tactile dans la dalle, alors que les modèles pliables actuels de Samsung utilisent une couche tactile séparée placée au-dessus de l’écran pliable.

Cette intégration est courante sur les téléphones non pliables mais reste difficile à réaliser sur un modèle pliable. Les avantages seraient toutefois nombreux : l’écran serait ainsi environ 19 % plus fin que celui des Galaxy Z Fold de Samsung, tout en étant également plus léger.

Cela pourrait permettre à Apple de proposer un iPhone pliable très fin, certaines sources évoquant une épaisseur de seulement 4,5 mm une fois déplié, et entre 9 mm et 9,5 mm une fois replié.

Samsung pourrait également en bénéficier

Le successeur du Z Fold 6 pourrait bénéficier des exigences d'Apple (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Cela ne garantirait pas pour autant une finesse supérieure au futur Samsung Galaxy Z Fold 7, également annoncé comme plus fin que le Galaxy Z Fold 6. Fait intéressant : selon ce rapport, Samsung ne chercherait à réduire l’épaisseur de son modèle que pour répondre aux exigences d’Apple concernant les écrans.

En d’autres termes, le Galaxy Z Fold 7 pourrait bénéficier d’une dalle similaire, mais Samsung n’aurait peut-être pas poursuivi ces recherches sans la demande d’Apple.

L’écran de l’iPhone pliable ne serait cependant pas strictement identique à celui du Galaxy Z Fold 7, Apple détenant des droits de marque spécifiques pour son écran. Il pourrait donc être encore plus fin que celui du Z Fold 7.

Au-delà de sa finesse et de sa légèreté, ce nouvel écran proposerait également une luminosité maximale et normale améliorée ainsi qu’une meilleure restitution des couleurs. Il s’agirait donc d’une réelle avancée par rapport aux écrans pliables actuels.

Il faudra toutefois patienter, l’iPhone pliable n’étant pas attendu avant fin 2026. En revanche, certaines de ces innovations pourraient apparaître dès cet été sur le Samsung Galaxy Z Fold 7.

