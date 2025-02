iPhone SE 4 : Apple pourrait le dévoiler dès cette semaine

Selon Bloomberg, Apple pourrait annoncer un nouvel iPhone SE dès cette semaine

La quatrième génération, selon les rumeurs, abandonnerait le bouton « home »

Il devrait s'agir d'une mise à jour importante, avec un nouveau design et un processeur plus performant

Apple travaillerait depuis un certain temps sur une nouvelle génération d’iPhone SE. La sortie de ce modèle plus abordable est attendue pour 2025, potentiellement au printemps, aux alentours de mars ou avril.

Cependant, un nouveau rapport de Mark Gurman pour Bloomberg suggère que l’annonce pourrait arriver bien plus tôt. D’après lui, "l’entreprise prévoit d’annoncer l’appareil dès la semaine prochaine, avant une mise en vente plus tard dans le mois". Une sortie imminente semble donc se profiler, bien que sans doute sans l’ampleur d’un événement spécial Apple. À l’image du lancement de l’iPad Mini l’an dernier, l’annonce pourrait simplement se faire par communiqué de presse.

L’iPhone SE fait partie de la gamme Apple depuis 2016 et a été mis à jour pour la dernière fois en 2022 avec une troisième génération. Actuellement, son design rappelle celui de l’iPhone 8 et il est le dernier modèle de la marque à intégrer un bouton d’accueil avec Touch ID. Pourtant, cette nouvelle génération devrait marquer un véritable tournant, aussi bien en termes de design que de puissance.

(Image credit: Apple)

D'après les dernières informations, la quatrième génération de l’iPhone SE devrait adopter un design similaire à celui de l’iPhone 14. L’écran serait plus grand, bord à bord, abandonnant ainsi le bouton d’accueil au profit d’une encoche intégrant Face ID. Cette évolution permettrait de déverrouiller l’appareil d’un simple regard, tout comme l’authentification des paiements ou l’utilisation d’Apple Pay.

Selon Mark Gurman, le projet est actuellement connu sous le nom de code "V59". Il s’agirait du premier produit Apple à intégrer un modem conçu en interne. Cette transition marquerait un pas de plus vers l’indépendance vis-à-vis de Qualcomm, puisque la puce de l’appareil serait également fabriquée par Apple. D’après le rapport, il s’agirait du processeur A18.

Ce même processeur équipe les iPhone 16 et 16 Plus, ce qui garantirait des performances solides. Mais l’élément le plus intéressant réside peut-être dans la compatibilité avec Apple Intelligence. Cela ouvrirait la porte à des fonctionnalités comme "Writing Tools", la création de "Genmoji", l’outil "Image Playground" et la suppression d’éléments indésirables sur les photos grâce à "Clean Up". Un atout qui prolongerait considérablement la durée de vie de l’iPhone SE, un modèle qui n’est généralement mis à jour que tous les quelques années.

Outre la disparition du bouton d’accueil, la quatrième génération de l’iPhone SE devrait également adopter l’USB-C. Si ce modèle reste disponible aux États-Unis, sa commercialisation a été arrêtée dans l’Union européenne, notamment pour se conformer aux réglementations sur les ports de charge. En termes de prix, Gurman estime qu’il devrait se situer aux alentours de celui du modèle actuel. Actuellement, l’iPhone SE de troisième génération est proposé à partir de 529 €, ce qui reste compétitif dans la gamme Apple, surtout face à un iPhone 16 qui débute à 969 €. D’autres rapports suggèrent cependant une légère hausse de prix.

Si une annonce avait lieu dès la semaine prochaine, cela marquerait le début des lancements Apple pour 2025. Selon Bloomberg, d’autres nouveautés pourraient être dévoilées en même temps, notamment les très attendus Powerbeats Pro 2 de Beats. Toujours selon Gurman, un MacBook Air équipé de la puce M4, un nouvel iPad d’entrée de gamme ainsi qu’un iPad Air rafraîchi devraient voir le jour durant la première moitié de l’année.

Bien sûr, comme pour toute rumeur Apple, rien n’est officiel tant que la marque à la pomme ne l’a pas annoncé. En attendant, difficile de ne pas jeter un œil au robot expressif et attachant que l’entreprise a récemment dévoilé.

Vous aimerez aussi