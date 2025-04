iPhone 17 Air : une finesse extrême qui inquiète déjà

Qu’il soit fin, l’iPhone 17 Air l’est sans aucun doute. Mais une nouvelle vidéo de prise en main, montrant une maquette de l’appareil, permet de mieux saisir à quel point.

Unbox Therapy (relayé par 9to5Mac) a publié une vidéo dans laquelle cette maquette supposée de l’iPhone 17 Air est comparée aux modèles iPhone 17 et iPhone 17 Pro Max. Le constat est sans appel : la finesse du modèle Air impressionne.

Avec seulement 5,65 mm d’épaisseur, l’appareil donne une sensation « futuriste » et rend l’iPhone 17 Pro Max (annoncé à 163,04 x 77,59 x 8,75 mm) presque « dépassé » en comparaison.

