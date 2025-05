iPhone 17 Air : des caractéristiques clés mises à jour – une finesse surprenante face au Galaxy S25 Edge

L’iPhone 17 Air pourrait ne mesurer que 5,5 mm d’épaisseur

Son poids serait de 143 grammes, selon les dernières rumeurs

La capacité de sa batterie atteindrait 2 800 mAh

2025 s’annonce comme l’année du smartphone ultra-fin. Après la présentation en grande pompe du Samsung Galaxy S25 Edge en début de semaine, de premières spécifications techniques supposées de l’iPhone 17 Air commencent à circuler. Son lancement est attendu en septembre.

D’après le leaker bien connu Yeux1122 (relayé par @Jukanlosreve), l’iPhone 17 Air ne dépasserait pas les 5,5 mm d’épaisseur – soit un peu moins que les 5,8 mm du Galaxy S25 Edge.

Autres informations évoquées : une batterie de 2 800 mAh (contre 3 900 mAh pour le modèle de Samsung) et un poids d’environ 145 grammes (contre 163 grammes pour le Galaxy S25 Edge).

Quand on sait que l’iPhone 16 embarque une batterie de 3 561 mAh, cela soulève des questions sur l’autonomie réelle de ce futur modèle – tiendra-t-il une journée sans recharge ?

Capacités de batterie et coques dédiées

iPhone 17 Air rumor:5.5mm thickness145g weight2800mAh battery???However, there's a possibility that a high-density battery will be used despite the 2800mAh capacity. pic.twitter.com/G8r9QayG7oMay 17, 2025

Espérons que les ingénieurs d’Apple aient réussi à tirer un maximum d’énergie de cette batterie réduite et de ce format ultra-plat. Mark Gurman de Bloomberg, généralement bien informé sur les projets Apple, affirme que l’autonomie de l’iPhone 17 Air devrait être comparable à celle des modèles actuels.

Apple miserait par ailleurs sur une nouvelle technologie de batterie à haute densité pour ce modèle, censée offrir plus d’autonomie sans augmenter la capacité. Cette innovation serait également prévue pour le futur iPhone pliable.

Autre point notable : selon une source, Apple s’apprêterait à réintroduire sa coque-batterie officielle cette année, pour compenser les limites d’endurance de l’iPhone 17 Air. Un accessoire à prévoir dans le budget pour les utilisateurs intéressés.

Rien n’est encore officiel, mais l’iPhone 17 Air devrait logiquement remplacer l’iPhone 16 Plus dans la gamme actuelle. Les modèles iPhone 17 Pro et Pro Max, eux, pourraient bénéficier d’un redesign majeur. Rendez-vous en septembre pour tout découvrir.