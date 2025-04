Fuite d’un iPhone 17 factice : MagSafe et modules photo au programme pour toute la gamme

Chaque jour rapproche un peu plus du mois de septembre et du lancement attendu de l’iPhone 17. En attendant l’annonce officielle, plusieurs images fuitées prétendent dévoiler cette nouvelle série – dont une photo récente montrant les quatre modèles réunis.

Cette image provient du leaker bien connu @MajinBuOfficial, qui a partagé sur les réseaux sociaux des maquettes représentant ce qui semble être l’iPhone 17 Pro Max, l’iPhone 17 Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17.

Les modèles sont classés par taille décroissante, avec en tête l’iPhone 17 Pro Max. Ce dernier devrait disposer d’un écran de 6,9 pouces, contre 6,6 pouces pour l’iPhone 17 Air, 6,3 pouces pour l’iPhone 17 Pro et 6,1 pouces pour l’iPhone 17.

