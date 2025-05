Au départ, difficile d’adhérer à l’idée d’un châssis de téléphone en titane. Cela ressemblait plus à un argument marketing qu’à une véritable innovation utile. Mais après avoir pris en main l’iPhone 15 Pro Max, le Samsung Galaxy S24 Ultra, puis leurs successeurs – l’iPhone 16 Pro Max et le Galaxy S25 Ultra –, l’opinion a radicalement changé : le titane a convaincu.

Ce revirement vient d’une habitude bien ancrée : utiliser les smartphones haut de gamme sans coque, pour mieux profiter de leur design industriel élégant. Une habitude qui, combinée à une maladresse certaine, entraîne régulièrement de coûteuses chutes sur des sols durs.

Les modèles avec un châssis en acier inoxydable avaient tendance à s’écailler, se bosseler ou se rayer. À l’inverse, les modèles équipés de titane résistent bien mieux aux chocs accidentels et semblent les encaisser sans sourciller.

Il y aurait donc tout intérêt à voir plus de modèles adopter ce matériau, y compris, peut-être, le futur Samsung Galaxy Z Fold 7.

Mais malgré sa robustesse et sa légèreté relative, le futur iPhone 17 Air devrait abandonner le titane au profit d’un cadre en aluminium. L’objectif ? Maximiser finesse et légèreté. Cette rumeur revient régulièrement, et le dernier indice en date provient du blog yeux112, rédigé en coréen.

D’après ce blog, qui serait bien informé sur la chaîne d’approvisionnement, Apple miserait sur l’aluminium pour l’iPhone 17 Air, privilégiant la légèreté à la solidité.

Une sensation d’alumi-nébulation

Après avoir récemment assisté à un mariage, difficile de ne pas apprécier les téléphones fins et légers qui évitent de déformer les costumes. Mais cette quête de finesse ne devrait pas sacrifier la solidité. D’où une certaine inquiétude face à l’idée d’un iPhone 17 Air en aluminium.

Il faut aussi reconnaître qu’un peu de poids donne aux iPhone une impression rassurante de qualité et de solidité, surtout sur les anciens modèles Pro dotés d’un châssis en acier inoxydable.

Le titane a depuis trouvé sa place sur les modèles Max, plus imposants, en facilitant la prise en main grâce à un allègement appréciable. Mais à vouloir aller trop loin dans la légèreté, ces modèles risqueraient de paraître moins haut de gamme qu’ils ne le sont réellement.

Cela dit, Apple ne manque pas de ressources pour innover. Il ne serait pas étonnant de voir la marque californienne travailler sur un alliage ou une conception capable de trouver le juste équilibre entre finesse extrême et résistance aux chutes du quotidien.

Avec le Ceramic Shield, Apple a déjà montré qu’un compromis était possible. Peut-être que l’iPhone 17 Air inaugurera une « armure d’aluminium ». Réponse probable lors d’un keynote en septembre.

