L’application de jeu iOS 19 d'Apple fait saliver, mais ne séduira pas encore les gamers sur PC

Apple développerait une application dédiée au jeu vidéo pour iOS, macOS et d'autres plateformes

L’application inclurait des éléments tels que des succès, des classements et une messagerie

Une annonce pourrait avoir lieu lors de la WWDC en juin

Depuis des années, Apple tente de prouver au monde entier qu’elle prend le jeu vidéo au sérieux. Et au vu de la popularité des jeux sur iOS et de l’arrivée de titres AAA comme Cyberpunk 2077 sur macOS, il faut reconnaître que l’argument commence à tenir.

Un nouveau bruit de couloir rapporté par Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, laisse entendre qu’Apple pourrait prochainement lancer une application de jeu dédiée avec iOS 19, dans le but d’attirer davantage de joueurs sur ses plateformes. En tant qu’utilisateur de Mac adepte de gaming, on peut accueillir la nouvelle avec un optimisme prudent — même si l’offre devra encore s’étoffer en matière de matériel et de jeux abordables avant de rivaliser avec l’univers Windows.

Pour ceux qui auraient manqué l’information, cette application devrait “servir de lanceur de jeux et centraliser les succès, les classements, les communications et d’autres activités en jeu”, selon Gurman. Elle proposerait également des contenus éditoriaux signés Apple autour des nouveautés, un accès direct à la section jeux de l’App Store, et une mise en avant du service Apple Arcade. Son lancement est attendu sur iOS, macOS, iPadOS et tvOS dès l’événement WWDC 2025, prévu le 9 juin.

Cette initiative semble logique : l’iPhone est déjà une plateforme de jeu extrêmement populaire. Une telle annonce lors de la WWDC pourrait contribuer à asseoir la réputation d’iOS 19 avant même sa sortie officielle. Du côté d’Apple, on espère probablement aussi que cette démarche poussera davantage de joueurs à délaisser Windows au profit des produits estampillés Cupertino — même si cette ambition reste à nuancer.

Nouvelle destination pour les gamers ?

(Image credit: Apple)

Cette application pourrait bien trouver sa place dans iOS 19, où le jeu vidéo reste en général plus occasionnel que sur ordinateur. Mais sur macOS, le contexte est tout autre.

Ces dernières années, les efforts d’Apple dans le domaine du gaming ont été notables pour les utilisateurs de Mac. Si la parité avec Windows reste lointaine, la situation s’est nettement améliorée par rapport à quelques années en arrière.

Pendant longtemps, le jeu sur Mac s’est heurté à un paradoxe : peu de joueurs basculaient vers macOS faute de titres disponibles, et les développeurs rechignaient à adapter leurs jeux par manque de public. Cette dynamique commence doucement à évoluer, grâce à des titres phares comme Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Shadows ou encore Baldur’s Gate 3, qui aident à faire oublier l’image du Mac comme désert vidéoludique.

Malgré cela, l’impact de cette nouvelle application pourrait rester limité. Au-delà du fait que les joueuses et joueurs accordent souvent plus d’importance au matériel et à la bibliothèque de jeux qu’à une interface de lancement, Gurman lui-même émet des réserves. Selon lui, “les testeurs de l’application estiment qu’elle ne changera probablement pas l’image du Mac auprès des joueurs ni des créateurs de titres haut de gamme”.

Toute avancée dans le domaine du jeu sur les appareils Apple reste la bienvenue. Cette app pourrait jouer un rôle dans la mise en valeur du gaming auprès des utilisateurs iOS et macOS. Mais pour vraiment faire la différence — surtout sur Mac — il faudra surtout proposer davantage de jeux ambitieux et rendre les composants performants plus accessibles financièrement.

Tant que cela ne sera pas le cas, Windows continuera d’être la plateforme de prédilection des joueuses et joueurs.