Apple préparerait un nouvel accessoire pour l’iPhone 17, mais le doute persiste

Des images fuitées semblent montrer un accessoire appelé Crossbody Strap

Ce dispositif de type cordon serait lancé en même temps que l’iPhone 17

Il pourrait contredire certaines fuites précédentes sur l’iPhone 17 et soulever des questions embarrassantes

La semaine dernière, une fuite concernant l’emballage de l’iPhone 17 a révélé la mention d’un mystérieux « Crossbody Strap », laissant planer le doute sur la nature exacte de ce produit. Désormais, un leaker affirme avoir publié des images montrant ce fameux accessoire, mais ces photos soulèvent à leur tour une série de nouvelles interrogations.

Ces clichés ont été partagés dans un article de blog par le leaker prolifique Majin Bu. Ils montrent une sangle de type cordon, pensée pour se clipser à un iPhone et permettre de le porter en travers du corps. Selon ces visuels, la sangle serait conçue dans un matériau proche du nylon, similaire à celui du bracelet Sport Loop de l’Apple Watch. Majin Bu avance également qu’une version en silicone pourrait voir le jour.

Le Crossbody Strap serait magnétique sur toute sa longueur, les aimants permettant de fermer solidement les extrémités, ce qui « supprimerait le besoin de crochets ou de boucles traditionnelles », précise le leaker. Toujours selon lui, l’accessoire devrait être compatible avec les coques d’iPhone 17 et peut-être même avec les AirPods Pro 3.

C’est toutefois au niveau des extrémités de la sangle que les choses se compliquent. Les images mises en ligne par Bu montrent une épaisseur uniforme sur toute la longueur, mais visiblement plus large que les découpes prévues pour les cordons dans les coques d’iPhone 17 déjà fuitées… également par Bu. Ces contradictions donnent l’impression que ses dernières révélations se contredisent entre elles, ce qui n’inspire pas confiance.

Plus de questions que de réponses

Alors, que se passe-t-il exactement ? Plusieurs scénarios restent possibles. Le plus simple serait qu’une ou plusieurs fuites de Bu soient inexactes, car les différents visuels paraissent difficilement compatibles.

Autre hypothèse : les images du Crossbody Strap ne montreraient pas l’accessoire au complet. Les extrémités comportent deux petits trous, qui pourraient servir à fixer un fil plus fin, passant ensuite dans les découpes prévues des coques d’iPhone. Mais cette option soulève d’autres questions : si ce fil existe, pourquoi ne pas l’avoir montré ? Et surtout, serait-il assez solide pour supporter le poids d’un iPhone, notamment en cas de traction ?

Ces incertitudes, ajoutées à l’historique parfois mitigé de Bu concernant les fuites Apple, incitent à rester prudent. La réponse définitive devrait arriver le 9 septembre, lors de la présentation officielle de l’iPhone 17. Ce sera peut-être l’occasion de vérifier si les révélations contradictoires de Bu peuvent réellement être réconciliées.