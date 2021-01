WandaVision : qui se cache derrière le SWORD ?

L'un des plus importants mystères construits au cours des trois premiers épisodes de WandaVision est ce symbole de l’épée qui apparaît à maintes reprises sur l’écran. Nous l'avons aperçu sur un collier, un modèle réduit d’hélicoptère, l’écran d’un ordinateur portable et dessiné sur une tenue d’apiculteur. C’est en quelque sorte l’un des acteurs phares de la série Marvel, et toutes ses apparitions sont loin d’être des coïncidences - particulièrement au sein du MCU, où rien n’arrive jamais par hasard.

Si nous n’avons jamais croisé ce logo au cinéma, il est croqué dans plusieurs comics Marvel évoquant le SHIELD et les conflits d’ordre extraterrestre.

La (fausse) sitcom de Disney Plus n'a pas encore révélé comment et pourquoi le SWORD serait lié à Wanda Maximoff. Que veut donc cette organisation sommaire à l’une des plus puissantes Avengers ? Quelle place va-t-elle prendre dans la mini-série WandaVision ? Et par la suite dans le Marvel Cinematic Universe ? Réponses ci-dessous.

Pourquoi le logo du SWORD apparait sur ce jouet ? (Image credit: Marvel/Disney)

Qu'est-ce que le SWORD ?

Dans les comics Marvel, le SWORD est une agence de renseignement secrète chargée de déjouer les menaces extraterrestres qui pèseraient sur la planète Terre. L'organisation est apparue pour la première fois en 2004, dans le n°3 de la série Astonishing X-Men piloté par Joss Whedon et John Cassaday. Elle a compté d’illustres membres dont Spider-Woman, le Fauve, Cable (vu dans Deadpool 2) et Magneto.

SWORD signifie « Sentient World Observation and Response Department » (où en français « Département d’observation et d’intervention sur les affaires sensibles »). WandaVision aurait légérement modifié l’acronyme pour qu’il devienne celui du « Sentient Weapon Observation Response Division » (soit le Département d’observation et d’intervention face aux armes critiques).

SWORD : le Deus ex machina derrière WandaVision ? (Image credit: Marvel/Disney)

Quels rapports le SWORD entretient-il avec le SHIELD ?

Les comics Marvel adorent donner vie à de nouvelles organisations, qu’il s’agisse de groupe de super-héros ou d’agences obscures aux acronymes compliqués. Au fil des ans, nous avons vu naître l’AIM (Advanced Ideas Mechanics), l’ARMOR (Altered Reality Monitoring and Operational Response), le WAND (Wizardry Alchemy Necromancy Department) et le STAKE (Special Threat Assessment for Known Extranormalities) - sans parler d'organisations comme la HAMMER dont l'origine des initiales reste inconnue.

Mais le plus célèbre de tous les acronymes Marvel est de loin le SHIELD, alias la division d'intervention stratégique, d'application de la loi et de logistique qui fait partie intégrante du MCU depuis le film prologue Iron Man en 2008. Ayant remplacé la Section Scientifique de Réserve (SSR) dans les années 50 - l'organisation pour laquelle l'agent Peggy Carter travaille dans Captain America: First Avenger - le SHIELD a joué un rôle essentiel dans le rassemblement des Avengers, au moment de l’invasion Chitauri.

Dans les comics, le SWORD était une ramification du SHIELD qui s'occupe plus spécifiquement des dangers aliens, là où la maison mère prend en charge les problèmes terrestres. Nous ne sommes pas sûrs, cependant, que l’adaptation du SWORD sur petit (et probablement) grand écran conservera le même niveau de hiérarchie et les mêmes missions que son pendant illustré. Après tout, l’organisation interne du SHIELD n’a jamais été réellement développée en douze ans de MCU (non, la série Les Agents du SHIELD n’est pas canon dans l’histoire co-écrite par Marvel et Disney).

Dans Captain America : Le Soldat de l’Hiver, il est néanmoins dévoilé que les échelons supérieurs du SHIELD ont été infiltrés par l’HYDRA, organisation ennemie présente depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'apiculteur fait-il vraiment partie du SWORD ? (Image credit: Marvel/Disney)

Le MCU a-t-il déjà mentionné le SWORD, avant WandaVision ?

Oui. Nous avons peut-être entendu parler du SWORD dans la séquence post-générique de Spider-Man: Far From Home. Après avoir révélé que le métamorphe Skrull Talos s'était fait passer pour Nick Fury tout au long de l'histoire, nous suivons le vrai Fury prendre un peu de bon temps sur une station spatiale en orbite. Il se pourrait qu’il y dirige en catimini cette nouvelle organisation, pour parer à des menaces encore plus terrifiantes que les Chitauris, Ultron et Thanos.

Une scène supprimée de Thor : Le Monde des Ténèbres fait de même allusion à l'agence, lorsque le professeur Erik Selvig parle d’un référencement croisé « avec la base de données SWORD » - comme la scène ne figure pas dans le montage final, il ne s’agit pas d’un événement canon du MCU.

Officieusement, le SWORD et son leader Abigail Brand ont aussi fait des apparitions dans de nombreux dessins animés, dont Avengers : Les plus grands héros de la Terre.

Quelles sont les références faites au SWORD dans WandaVision ?

Le SWORD est évoqué à la fin de l'épisode 1 de WandaVision, lorsque la caméra s’extirpe de la sitcom en noir et blanc de Wanda, et dévoile un ou des téléspectateurs inconnus surveillant Wanda et Vision sur un écran. L'emblème du SWORD apparaît sur ledit écran et sur un ordinateur portable disposé sur le bureau.

Au cours de l'épisode 2, le logo SWORD est visible à la fois sur le flanc d’un hélicoptère (en version jouet) échoué dans le jardin de Wanda et Vision. Puis sur la tenue du mystérieux apiculteur qui sort d'une bouche d'égout dans les toutes dernières minutes.

Dans l'épisode 3, Wanda confronte sa voisine, Geraldine, au sujet de son pendentif… arborant le logo du SWORD.

Geraldine a été éjecté du feuilleton Wanda et Vision (Image credit: Marvel/Disney)

Quelles intentions nourrit le SWORD dans WandaVision ?

C'est la grande question de la série. Une chose qui semble certaine est que le SWORD est directement impliqué dans l'existence de la sitcom « Wanda et Vision » - qu'ils essaient de sauver le couple, ou (moins probable) qu'ils soient responsables de leur incarcération façon The Truman Show.

Nous savons que Geraldine est interprétée par Teyonah Parris, à l'origine annoncée au générique pour le rôle de Monica Rambeau - la fille de Maria, la meilleure amie de Captain Marvel. Il semble probable qu'elle soit un agent du SWORD envoyé au-delà du dôme électromagnétique que nous découvrons dans l'épisode 3 de WandaVision. Il est d’ailleurs possible que les agents du SWORD utilisent des emblèmes subtils, comme son collier, pour se distinguer des habitants ordinaires de Westview. Lorsque Geraldine est éjectée du monde de Wanda et Vision, elle est très rapidement encerclée par des forces armées - peut-être ses collègues du SWORD.

Nous savons également que Jimmy Woo (incarné par Randall Park), l'ancien agent du SHIELD aperçu dans Ant-Man et la Guêpe, figure dans les crédits de la série. Il est tout à fait plausible qu'il ait pu obtenir une nouvelle mission au sein du SWORD, et beaucoup d’internautes à l’oreille vive pensent avoir reconnu sa voix dans l’émission radio diffusé lors de l'épisode 2 (celle qui demande avec un soupçon de panique : « Wanda ? Qui vous fait ça, Wanda ? »).

Quant à l’employé en tenue d'apiculteur ? Les théories abondent : un scientifique de l’AIM ou de l’Hydra ? Ou encore Mephisto, l’un des plus grands super-vilains de la mythologie Marvel, souvent représenté avec des abeilles virevoltant de-dessus de lui ?