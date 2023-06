Saint X : toutes les informations sur la nouvelle série événement de Disney+

Depuis le 7 juin dernier, vous pouvez découvrir sur Disney+ une toute nouvelle série adaptée du premier roman d’Alexis Schaitkin : “Saint X”. Ce drame psychologique se déroule en 8 épisodes et est écrit et produit par Leila Gerstein, aussi connue pour The Handmaid’s Tale : la Servante écarlate. Parmi les producteurs délégués, on trouve également des noms connus comme Stephen Williams (Watch : Les Gardiens) ou encore Jason Shrier (Euphoria).

Réservée à un public averti, la série se déroule dans un décor paradisiaque. Au beau milieu de vacances idylliques dans les Caraïbes, une jeune femme disparaît dans des circonstances suspectes. Sa sœur va chercher des réponses, à ses risques et périls, et il sera difficile pour tous de s’en sortir indemnes et de nombreux secrets vont être dévoilés.

Au casting, on trouve notamment Alycia Debnam-Carey, Josh Bonzie, West Duchovny, Jayden Elijah, Bre Francis, Kenlee Anaya Townsend, Betsy Brandt et Michael Park.

Disney+ et le contrôle parental dans la catégorie Star

Pour regarder la série, vous devez vous rendre sur Disney+ dans la rubrique Star, mais attention : la série est soumise au contrôle parental afin d’éviter que des yeux innocents ne la regardent par inadvertance. Il faut donc déverrouiller par un code PIN ce contrôle parental depuis les paramètres de votre profil Disney+.

Depuis la rubrique Star, vous avez également accès à de nombreux programmes, adaptés à toute la famille ou seulement aux adultes. Séries, films, documentaires, les programmes sont variés et les nouveautés très nombreuses.

