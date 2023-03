Shazam! La Rage des Dieux : une comédie de super-héros ultra divertissante

Shazam ! La Rage des Dieux est une comédie très amusante avec de l'humour, du cœur et de l'héroïsme familial. Il y a quelques lacunes au niveau de l'histoire et des effets visuels, mais si vous pouvez passer outre ces problèmes, la seconde aventure du super-héros dans ce film DC est vraiment réjouissante.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Shazam ! La Rage des Dieux : informations clés - Arrivée en salle le mercredi 29 mars

- Réalisé par David F Sandberg

- Écrit par Henry Gayden et Chris Morgan

- Avec Zachary Levi, Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Zegler et Jack Dylan Grazer, entre autres.

- Deuxième film du DCEU mettant en scène Shazam

- Reprend deux ans après l'intrigue du film solo de 2019

Spoilers mineurs à suivre à propos de Shazam ! La Rage des Dieux.

L'évolution prochaine du DC Extended Universe (DCEU) en DC Cinematic Universe (DCU) marque un tournant majeur pour DC Studios. La réinitialisation complète de ses propriétés animées et live-action - les premiers projets DCU ont été révélés en janvier - va remanier le groupe de super-héros DC aujourd'hui et à l'avenir, laissant le destin de certains héros et méchants dans l'incertitude.

Shazam, le super-héros magique le plus populaire de DC, fait partie de cette catégorie. David F. Sandberg, qui a réalisé en 2019 Shazam ! et sa suite Shazam ! La Rage des Dieux, suggère que Shazam ne fera pas partie du DCU si les gens ne vont pas voir ce dernier au cinéma. L'avenir de Shazam dépend donc du succès de sa nouvelle aventure cinématographique.

Heureusement pour le personnage, pour paraphraser un dicton bien connu, la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Shazam ! La Rage des Dieux est une suite splendide qui allie la magie, l'horreur et une grande densité thématique.

Tout tourne autour de la famille

La Shazamily est de retour pour de nouvelles aventures. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Se déroulant deux ans après le premier film en prise de vue réelle du personnage, Shazam ! La Rage des Dieux retrouve Billy Batson (Asher Angel) qui utilise son alter-ego de super-héros adulte Shazam (Zachary Levi) - en qui Batson se transforme lorsqu'il prononce le mot "Shazam !" - pour lutter contre la criminalité. Billy le fait aux côtés de ses frères et sœurs adoptifs, dont Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), qu'il a doté de super-pouvoirs lors de la bataille décisive de Shazam !

Lorsque Hespera (Helen Mirren), Kalypso (Lucy Liu) et Athena (Rachel Zegler), alias les Filles d'Atlas, se présentent et jurent de détruire la Terre, c'est à Billy et à ses compagnons de les arrêter. Cependant, comme chaque membre de l'équipe donne la priorité à d'autres responsabilités plutôt qu'à ses engagements de super-héros - ou, dans le cas de Freddy, veut combattre le crime seul - les luttes internes de la Shazamily pourraient avoir des répercussions bien plus importantes qu'ils ne le croient, jusqu'à aboutir la fin du monde.

Si Shazam ! - l'un des meilleurs films de super-héros - traitait de la recherche d'un lieu et d'une famille, La Rage des Dieux se concentre sur le sentiment d'insécurité des frères et sœurs adoptifs qui craignent de vieillir et de perdre tout ce qui leur est cher. Ils sont maintenant adolescents et leurs responsabilités de super-héros signifient qu'ils grandissent plus vite que la moyenne des jeunes. Malgré cela, en tant qu'adolescents essayant de comprendre la vie et de trouver leur place dans le monde sans être des super-héros, ils n'ont pas toutes les réponses. Cela crée une frustration individuelle et collective chez nos héros.

Shazam ! La Rage des Dieux met de côté son thème principal au profit des inévitables affrontements du genre super-héroïque, en images de synthèse.

C'est dans ce domaine que Shazam ! 2 est le plus fort sur le plan thématique. Le vieillissement des acteurs principaux - et de leurs personnages - permet à La Rage des Dieux d'explorer des sujets plus matures que ceux de l'opus précédent, comme la recherche pour le héros de sa véritable identité et le souvenir de ce qui est le plus important pour lui. En ce sens, Shazam ! La Rage des Dieux est une histoire thématiquement riche sur l'individualité, le devoir familial et le développement de la maturité nécessaire pour réaliser qu'il n'est pas obligatoire de privilégier l'un par rapport à l'autre. Comme le déclare régulièrement Dominic Torretto de Fast and Furious : "On ne tourne pas le dos à la famille".

Shazam ! 2 met de côté son thème principal au fur et à mesure que l'intrigue progresse. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Malheureusement Shazam ! 2 finit par perdre ce thème principal au fil du film.

L'exploration de La Rage des Dieux sur la façon de devenir sa propre personne est présente tout au long du premier acte, en particulier en ce qui concerne Billy et Freddy. Contrairement à Shazam ! qui faisait du duo des alliés inséparables dans la lutte contre le mal, leur lien étroit est mis à l'épreuve par leurs points de vue opposés sur la façon et le moment de faire face aux menaces qu'ils rencontrent. C'est une intrigue secondaire qui a un petit air de Captain America : Civil War, d'autant plus que d'autres frères et sœurs adoptifs, dont Mary Bromfield (Grace Caroline Currey), remettent en question les opinions de Billy et Freddy et/ou prennent leur parti lors des discussions familiales. Il y a aussi une tension fascinante entre les Filles de l'Atlas. Malgré leur objectif commun de récupérer les pouvoirs de leur père auprès de l'équipe de Billy et de raser la Terre, le trio a des points de vue différents sur la façon d'atteindre leurs objectifs - un conflit interne intriguant qui les place en miroir de la Shazamily.

Alors que le film passe à ses deuxième et troisième actes remplis d'action, il met de côté son thème principal en faveur des affrontements en CGI indispensables au genre super-héroïque. Les films de ce genre s'appuient inévitablement sur les effets spéciaux, surtout à l'approche de la fin, mais on ne peut s'empêcher de penser que le concept principal de Shazam ! 2 aurait pu être exploré plus en détail. Cela ne nous aurait pas dérangé de laisser tomber une ou deux batailles chargées de VFX - en particulier celles où les images de synthèse sont au mieux sommaires - si cela avait permis d'examiner plus en profondeur le thème principal du film, centré sur la famille.

Les Filles d'Atlas s'opposent parfaitement à la Shazamily. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

La dynamique entre les adolescents de la Shazamily et leurs alias superpuissants subit aussi, par inadvertance, le contrecoup de ce changement narratif. Une grande partie de ce qui rendait Shazam ! divertissant était l'alchimie entre les frères et sœurs adoptifs dans leurs formes enfantines. Comme nous l'avons déjà mentionné, le Billy d'Angel et le Freddy de Freeman ont largement contribué aux grands moments de ce film, mais les Darla de Faithe Herman et les Eugene de Ian Chen ont aussi grandement participé à la dynamique de la famille.

Une partie de tout cela est perdue dans l'histoire que raconte La Rage des Dieux. Pour des raisons que nous ne révélerons pas, même si la bande-annonce officielle de Shazam ! La Rage des Dieux le fait, les Filles d'Atlas entrent en possession du bâton du Sorcier (Djimon Hounsou), c'est-à-dire l'artefact magique qui confère ou retire les pouvoirs de Shazam à un individu. Sans surprise, le trio utilise le bâton pour priver les frères et sœurs de Billy de leurs pouvoirs.

Shazam ! La Rage des Dieux prépare une histoire pleine d'humour, de cœur et d'héroïsme familial.

Le problème, cependant, c'est que les Filles d'Atlas enlèvent systématiquement les pouvoirs de la Shazamily un par un, ce qui signifie que certains jeunes acteurs ont plus de temps à l'écran (et, par conséquent, leurs homologues adultes ont moins de temps d'antenne) que d'autres. Pour Freddy, cela signifie beaucoup de scènes où Grazer grignote du temps à l'image d'Adam Brody, qui joue son alter-ego adulte doté de super-pouvoirs.

En revanche, en tant que protagoniste principal du film, le Shazam de Levi occupe une place plus importante que le Billy d'Asher. Il est vrai que cette différence donne lieu à des moments amusants entre les adultes et les adolescents du film - nous y reviendrons - mais elle nuit à la complicité humoristique qui existe entre les deux groupes d'acteurs. La réunion de la famille Rock of Eternity au début du film, ou le plan inventif et plein d'esprit mis au point par les enfants démunis lors de la bataille finale - là encore, nous ne pouvons pas en dire plus à cause des spoilers - sont autant d'exemples de la manière dont cette dynamique fonctionne.

Des vannes variées selon les individus

Le Freddy de Jack Dylan Grazer est l'un des points forts de La Rage des Dieux. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Aussi décevant que cela puisse être parfois, les acteurs de La Rage des Dieux se délectent de leurs rôles individuels.

Une fois de plus, Levi insuffle à l'homme-enfant qu'est Shazam une exubérance et une naïveté juvéniles qui donnent l'impression que le rôle a été taillé sur mesure pour lui. Levi a plus de possibilités que dans Shazam ! car il assume la responsabilité de leader de facto de la Shazamily malgré les doutes et l'anxiété qu'il éprouve quant à son statut de super-héros et à sa capacité à préserver l'unité de sa famille.

Mirren, Liu et Zegler apportent de la malice, de la menace et des tourments émotionnels à leurs personnages respectifs. Mirren et Liu distribuent les punitions avec une joie certaine, tandis que l'Athéna de Zegler apporte une délicieuse touche de loyauté à l'équation, ce qui donne encore plus de poids à la juxtaposition entre les différentes communautés en conflit dans le film.

Zachary Levi insuffle à Shazam un charme enfantin une fois de plus. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Mais c'est Grazer qui livre la meilleure performance de Shazam ! 2. L'ancien de Luca et It met de l'humour et du cœur dans son rôle de Freddy, multipliant les vannes maladroites tout au long du film. Comme le premier film, La Rage des Dieux est truffé de moments cocasses et à mourir de rire, et c'est Grazer qui fournit les plus gros éclats de rire.

La gravité émotionnelle qu'il confère à Freddy est tout aussi impressionnante. Qu'il s'agisse d'une scène dramatique partagée avec Billy ou de l'intrigue romantique secondaire entre Freddy et Athena, Grazer est sans conteste le meilleur interprète du film - et ce n'est pas peu dire lorsqu'on joue aux côtés d'acteurs légendaires tels que Mirren et Liu.

Globalement, Shazam ! La Rage des Dieux joue avec les genres. Oui, c'est un film de super-héros dans l'âme mais, comme Shazam !, il n'a pas peur de plonger dans l'horreur - le penchant de Sandberg pour le terrifiant et le macabre est particulièrement bien utilisé avec les éléments de la mythologie grecque du film. Le fait de s'inspirer d'animés emblématiques et d'autres œuvres d'inspiration japonaise comme La Légende de Zelda et Akira aide également La Rage des Dieux à se démarquer de ses pairs, avec notamment des clins d'œil visuels à Game of Thrones et à Stranger Things. La prédilection du film pour les références culturelles explicites du 21e siècle, comme TikTok, risque toutefois de faire vieillir La Rage des Dieux plus rapidement dans les années à venir.

Verdict

Shazam ! La Rage des Dieux se bat contre vents et marées pour concocter une histoire pleine d'humour, de sensibilité et d'héroïsme collectif. Il s'agit d'un film de DC dont certains aspects ne sont pas à la hauteur - les explications de l'histoire, le final décevant et la mise à l'écart du thème principal, pour n'en nommer que trois. Cela étant dit, on se laisse malgré tout séduire par la magie et l'aspect familial du film, et on adore le caméo dans la scène finale, qui rattache enfin la franchise cinématographique de Shazam à l'ensemble du DCEU.

De même, Shazam ! 2 a la double fonction de clôturer le parcours du personnage dans le DCEU et d'être un point de départ potentiel pour de nouvelles aventures dans le DCU renaissant. Pour l'heure, les nouveaux co-directeurs de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, n'ont pas confirmé si Shazam sera intégré dans le nouvel univers cinématographique. Cependant, si l'on en croit les scènes post-crédits de La Rage des Dieux, il y a de fortes chances qu'ils le fassent.

Au sein d'une franchise pleine de films sombres, la série de films de Shazam a apporté quelque chose de joyeux et coloré - et, pour nous, cela vaut la peine d'être souligné.

Shazam ! La Rage des Dieux sortira en salle le mercredi 29 mars. Shazam ! est disponible en streaming sur HBO Max.