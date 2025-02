Samsung Galaxy S25 Edge : une fuite vidéo dévoile son design et ses caractéristiques, avant d’être supprimée

Le Galaxy S25 Edge est apparu dans une vidéo qui a fait l'objet d'une fuite

Les spécifications ont été montrées en même temps que le design

La vidéo a depuis été retirée et n'est plus disponible

Jusqu’ici, la série Samsung Galaxy S25 a su impressionner (voir par exemple le test du Samsung Galaxy S25 Ultra). Mais un autre modèle reste à découvrir : le Samsung Galaxy S25 Edge, qui vient tout juste d’apparaître dans une fuite vidéo en prise en main.

La vidéo a rapidement été supprimée, mais pas avant que SamMobile, le leaker @MaxJmb et d’autres aient eu le temps de l’analyser. Côté design, l’appareil semble conforme à l’aperçu obtenu lors de l’événement Samsung Unpacked le mois dernier.

Le court extrait montrait également une application affichant les spécifications du Samsung Galaxy S25 Edge : il embarquerait un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 4 000 mAh.

Trois capteurs photo de 12 Mpx à l’arrière sont également mentionnés. Toutefois, une particularité de l’application de diagnostic utilisée ne permet pas d’exclure la présence d’un capteur principal de 200 Mpx, ce qui correspondrait au Galaxy S25 Ultra et à certaines rumeurs précédentes.

L'amaigrissement du modèle

First hands-on of the upcoming Samsung Galaxy S25 Edge! Via. https://t.co/OlsSIonT7G pic.twitter.com/mtL7xvCeTpFebruary 22, 2025

D’après les informations disponibles – et en tenant compte des premières fuites qui le désignaient comme le Samsung Galaxy S25 Slim – il semble évident que son format ultra-fin sera l’un de ses principaux arguments de vente.

Visuellement, l’appareil paraît effectivement très fin, mais dans quelle mesure ? Une épaisseur de 6,3 mm (hors module photo) a été évoquée, contre 7,2 mm pour le Galaxy S25 standard.

Bien sûr, réduire ainsi l’épaisseur d’un smartphone limite l’espace disponible pour certains composants, comme les modules photo, les systèmes de refroidissement ou encore la batterie. Reste à voir quels compromis Samsung a faits avec le Galaxy S25 Edge lorsqu’il sera officiellement commercialisé.

Cela devrait arriver plus tard dans l’année. En attendant, la course à la finesse semble se confirmer : Oppo a récemment dévoilé le smartphone pliable le plus fin au monde, tandis qu’Apple travaillerait activement sur l’iPhone 17 Air.