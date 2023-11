Indiana Jones classés du pire au meilleur, avant que le Cadran de la destinée n'arrive sur Disney Plus cette semaine

L'homme au Fedora et au fouet a découvert l'Arche d'Alliance, libéré des enfants d'une secte religieuse, combattu d'innombrables nazis et s'est même frotté à des extraterrestres multidimensionnels. Oui, personne n'a vécu d'aventures comme Indiana Jones.

Plus de 40 ans après les débuts d'Harrison Ford dans le rôle de l'archéologue bien-aimé, la star hollywoodienne est revenue une dernière fois pour faire ses adieux au personnage dans Indiana Jones et le Cadran de la destinée. Ce film arrive sur Disney Plus le 1er décembre 2023, pour compléter la collection complète d'Indiana Jones et fournir l'excuse parfaite pour regarder toutes ses escapades pendant les vacances.

Avec ses hauts et ses bas au fil des ans, la création de George Lucas et Steven Spielberg suscite toujours autant d'admiration.

Qu'il s'agisse de s'éloigner d'un rocher géant ou de tomber d'un avion sur un radeau gonflable, les films regorgent de moments mémorables. Alors, quel meilleur moment que celui-ci pour discuter de la meilleure de ces aventures - surtout si vous n'avez pas le temps de les regarder tous.

Certains films d'Indiana Jones figurent parmi les meilleurs films Disney Plus, d'autres... moins. Voici donc tous les films d'Indiana Jones, du plus modeste au meilleur.

5. Indiana Jones et le Cadran de la destinée

Le cinquième et dernier volet de la saga Indiana Jones est une course contre la montre et contre les nazis pour récupérer un cadran légendaire. Malgré la main ferme du nouveau réalisateur James Mangold, ce film décevant est truffé d'images de synthèse. Avec beaucoup de promesses et une performance toujours convaincante de Harrison Ford, 80 ans, Cadran de la Destinée enlève trop de joie à l'aventure.

Phoebe Waller-Bridge, qui transforme habituellement tout ce qu'elle touche en or, est totalement antipathique dans le rôle de Helena Shaw, la filleule d'Indy motivée par l'argent, aux côtés d'un méchant inconsistant incarné par Mads Mikkelsen - ce qui paraissait impossible. L'action est si peu crédible qu'il est difficile d'avoir l'impression qu'il y a de véritables enjeux, ce qui ne fait que renforcer le sentiment que le personnage aurait dû rester dans les années 80.

4. Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal

Harrison Ford, âgé de 65 ans, est revenu après 19 ans d'absence pour affronter les Soviétiques, menés par le Dr Irina Spalko, scientifique militaire incarnée par Cate Blanchett. Avec un scénario un peu plus raffiné, elle pourrait figurer parmi les meilleurs méchants de la série - et c'est vrai pour une grande partie de ce film. Si l'on met de côté l'idée ridicule de survivre à une explosion nucléaire dans un réfrigérateur et l'horrible image de synthèse de la jungle qui voit Shia LaBeouf se balancer dans les arbres comme un singe, le film est plein d'éléments agréables.

Ford est en pleine forme tout au long du film. La dynamique entre lui et LaBeouf est sacrément bonne, surtout avec la façon dont elle évolue au cours du film. Certaines des cascades sont encore fantastiques aujourd'hui. La musique de John Williams est superbe. Le choix des scorpions et des fourmis géantes convient parfaitement à ce monde. Et les acteurs secondaires ne manquent pas à l'appel : Karen Allen, John Hurt, Jim Broadbent et Ray Winstone sont tous à la hauteur. Mutt est un personnage controversé, mais il incarne le cœur de ce qui rendait le personnage d'Indy si attachant. Par-dessus tout, l'esprit d'un film d'Indiana Jones est toujours présent, ce que le Cadran de la destinée a perdu de vue. Nous avons également obtenu une meilleure fin.

3. Indiana Jones et le Temple Maudit

Situé avant les événements Les Aventuriers de l'arche perdue, Le Temple maudit a reçu un accueil mitigé à sa sortie. Depuis, les fans et les critiques ont été beaucoup plus cléments, appréciant son ton plus sombre, ses séquences d'action inventives et son humour mené par le merveilleux Short Round (interprété par Ke Huy Quan, qui connaît une renaissance méritée ces derniers temps, notamment dans Loki saison 2). Pour couronner le tout, nous avons une performance terrifiante du merveilleux acteur indien Amrish Puri dans le rôle de Mola Ram - sans doute le meilleur méchant de toute la série.

Bien sûr, certains éléments de l'histoire - un sauveur blanc venant en aide à des villageois désespérés qui vénèrent une pierre mystique, et les stéréotypes racistes qui en découlent - n'ont pas parfaitement vieilli, mais le développement du personnage d'Indy aide à contrebalancer en partie cela. Nous n'avons même pas mentionné la poursuite en chariot de mine, l'impasse sur le pont et la séquence d'ouverture digne de Bond. Le Temple maudit est un pur divertissement, que l'on soit enfant ou adulte.

2. Les Aventuriers de l'Arche perdue

Celui qui a tout déclenché. Les Aventuriers de l'Arche perdue est constamment cité parmi les plus grands films de tous les temps, et c'est un film d'enfer. En tant que film d'Indiana Jones, cependant, un autre film fait un peu mieux, mais nous y reviendrons. Ce que celui-ci réussit à faire, c'est une aventure palpitante pour trouver l'Arche d'Alliance avant les nazis, dans une durée de 115 minutes qui ne se relâche jamais.

De nombreuses scènes emblématiques d'Indy se déroulent ici : le rocher, la bagarre dans le bar, le combat d'avions, Indy tirant sur le type brandissant un cimeterre et, bien sûr, les visages qui fondent à l'apogée du film. Il y a de la cape et de l'épée, de la romance, des gens qui prennent le dessus sur les nazis... qu'est-ce qu'un film peut offrir de plus ?

Toutes les personnes impliquées font des merveilles devant et derrière la caméra ; personne n'est mieux placé que Ford pour assumer le statut d'acteur principal et l'élever à un niveau supérieur. Ajoutez à cela le meilleur second rôle de la série, Marion Ravenwood, ainsi qu'un ensemble de méchants effrayants, et ce film est la raison pour laquelle Indiana Jones serait encore aimé aujourd'hui, même s'il s'était arrêté à un seul.

1. Indiana Jones et la Dernière Croisade

L'association d'Indiana Jones et de James Bond en la personne de Sean Connery reste l'un des meilleurs partenariats à l'écran de toute l'histoire du cinéma. Ce qui est formidable dans La Dernière Croisade, c'est que l'on se soucie de chaque personne qui fait partie du voyage - Indy, Henry, Marcus et Sallah forment un merveilleux ensemble semi-habile qui tente de gâcher la poursuite du Saint Graal par les nazis. La dynamique entre tous les acteurs est sublime, avec une relation père-fils au cœur de l'histoire, créant des moments sincères grâce à la puissance d'interprétation de deux poids lourds d'Hollywood.

Chaque scène d'action est unique, de la poursuite en train à la bataille de chars qui met Indy à rude épreuve. Chaque scène met en valeur les différentes facettes d'Indy qui rendent le personnage si sympathique. Il serait vraiment incroyable de voir des cascades comme celles-là dans un film moderne. De Venise à Istanbul, en passant par la magnifique Petra pour un affrontement final inoubliable - et carrément effrayant - nous avons ensuite la chance de voir le groupe partir à cheval vers le coucher du soleil. La perfection.