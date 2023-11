Les films et séries à regarder sur Disney+ pour attendre Noël en famille ?

Pour cette période de fin d'année, Disney+ vous invite à découvrir une sélection variée de programmes, parfaits pour ajouter une touche de magie à vos fêtes de Noël. La plateforme de streaming propose une riche collection "Joyeuses Fêtes", incluant à la fois des classiques indémodables et des nouveautés originales.

Nouveautés et classiques : un noël de découvertes sur Disney+

Parmi les offres exclusives, retrouvez la deuxième saison de "Super Noël, la série", une aventure captivante qui continue de suivre Scott Calvin dans son rôle emblématique de Père Noël. Pour ceux qui cherchent un peu de chaleur et de couleur, "Encanto, la fantastique famille Madrigal" est une option idéale, offrant une histoire touchante empreinte de magie et de découverte personnelle.

Pour les amateurs de surprises et d'originalité, Disney+ ne manque pas d'options. "Un Noël pas comme les autres" propose une histoire réconfortante idéale pour les soirées en famille, tandis que les fans de science-fiction seront ravis avec les épisodes spéciaux de "Doctor Who", mettant en scène des aventures palpitantes à travers l'univers.

Les plus jeunes (et les jeunes de cœur) pourront se plonger dans le monde de "Journal d'un dégonflé : Un Noël carrément claustro !" qui sort le 8 décembre et qui promet de nombreux rires et des situations cocasses. Pour ceux qui préfèrent l'action, "Thor : Love and Thunder" arrive le 15 décembre et apporte un mélange d'humour et de suspense, idéal pour une soirée cinéma à la maison.

Les histoires épiques continuent avec "Percy Jackson et les olympiens", une série basée sur les célèbres romans, promettant aventure et mystère, qui débarque le 20 décembre sur la plateforme. Et pour explorer des réalités alternatives, la série "What If...?" offre une perspective unique sur l'univers Marvel, avec un nouvel épisode chaque jour du 20 au 30 décembre.

En choisissant Disney+ pour vos divertissements de Noël, vous avez accès à un large éventail de contenus adaptés à tous les âges et à tous les goûts. Que ce soit pour une soirée cinéma en famille, un moment de détente seul, ou une expérience de partage entre amis, la plateforme offre des options pour tous, garantissant des moments de qualité pendant les fêtes.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.