Une fuite sur le prix du Galaxy S25 Edge éclaire sa place dans la gamme Samsung

Les fuites de prix du Samsung Galaxy S25 Edge en Europe suggèrent qu'il coûtera plus cher que le Galaxy S25 Plus

Les configurations de stockage et les couleurs ont également fait l'objet de fuites

Les couleurs prédites suggèrent que le téléphone aura un cadre en titane, comme le Galaxy S25 Ultra

Depuis un moment, il était prévu que le Samsung Galaxy S25 Edge se positionne entre le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra. Une fuite récente sur les prix semble confirmer cette hypothèse.

Selon Android Headlines, en Europe, le Galaxy S25 Edge devrait être commercialisé entre 1 200 € et 1 300 € pour un modèle doté de 256 Go de stockage et 12 Go de RAM.

Il est inutile de convertir ce prix dans d'autres devises, les estimations étant rarement précises. En revanche, en France, un Samsung Galaxy S25 Plus avec cette capacité de stockage coûte 1 172 €, tandis que le Galaxy S25 Ultra démarre à 1 472 €. Ainsi, le tarif du Galaxy S25 Edge le place bien entre ces deux modèles, mais plus proche du S25 Plus.

Le Samsung Galaxy S25 Edge (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Le même schéma se retrouve pour la version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. D'après Android Headlines, son prix oscillerait entre 1 300 € et 1 400 €.

Là encore, cela le situerait entre les tarifs du Galaxy S25 Plus 512 Go et du Galaxy S25 Ultra 512 Go, vendus respectivement 1 292,05 € et 1 592,05 € sur d’autres marchés.

Trois teintes de titane

Android Headlines a également révélé les couleurs dans lesquelles le Galaxy S25 Edge pourrait être proposé : Titanium Icyblue, Titanium Silver et Titanium Jetblack. Cette nomenclature laisse supposer que le smartphone sera en partie conçu en titane.

Il convient toutefois de prendre ces informations avec prudence. L’annonce officielle du Samsung Galaxy S25 Edge pourrait intervenir dès le mois prochain, selon Android Headlines. Cependant, toutes les sources ne s’accordent pas sur cette date, même si la plupart des fuites estiment une sortie d’ici fin mai au plus tard.

Les spécifications et prix officiels ne devraient donc plus tarder à être dévoilés. En attendant, toutes les informations crédibles sur ce futur smartphone ultrafin seront scrutées de près.

